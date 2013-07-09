استعدادهای بر زمین مانده در نظام آموزشی/ دانش آموزانی که فقط نمره قبولی می خواهند!

به گزارش مهر، همه مي دانيم آموزش و پرورش رسمي در ايران، پيشينه ي تاریخی درازي ندارد، يعني نزديك صد سال است مردم ايران به شكلي نظام يافته، شاهد آموزش و پروش رسمی فرزندان خود هستند و صد البته پيش از آن، ایران در زمینه آموزش های غیررسمی داراي سابقه تاریخی کهني است.

در درازاي اين صد سال، از يك سو راه هاي نرفته زيادي طي و روش هاي گوناگوني آزموده شده و تجربيات گرانسنگي به دست آمده است؛ از سويي ديگر، اعمال سليقه هاي زيادي صورت گرفته است، دوره ها و دولت هاي بي شماري آمده و موج هاي گوناگوني ايجاد کرده و رفته اند.

پس از فرازها و نشيب های بسیار، وقتي مي نشينیم و منتقدانه به حركت تاريخي اين جريان علمي - آموزشي مي انديشیم، به يك واقعيت تلخ می رسیم و آن "سياست آلود بودن" نظام آموزشي در کشورمان است.

اين روزها، دردِ دلِ معلمان، بسيار تأمل برانگيز است. شرح نزول نظام آموزشي و سطح پايين برخی مديريت ها، از زبان آنان دردآور است. برخي از مديران آموزشي از الفباي روابط انساني در مدیریت كه اساسي ترين فاكتور عمومي مديريت در دنياي امروز محسوب می شود، اطلاعات چندانی ندارند. برای مشاهده این مشکلات نیازی به "تحقيق و تفحص" نيست، خيلي راحت مي توان به عنوان ارباب رجوع به مدرسه ها سرزد و از نزديك ملاحظه کرد.

فاصله نخبگان و برنامه ریزان و شکافی که هر روز عمیق تر می شود

روز به روز فاصله نخبگان با برنامه ريزان زيادتر شده و روز به روز بين صف (معلمان) و ستاد (برنامه ريزان) شكاف ايجاد شده، بیشتر مي شود در حالی که به نظر می رسد در نظام آموزشی عناصر ایستاده در"صف" نقش تعیین کنننده تری باید داشته باشند.

ديگر "حنا"ي برنامه ريزان آموزشي پيش معلمان رنگ ندارد، از نگاه اهالي صف، حضور برنامه ريزان چندان مفید نبوده است، چرا که برخی از معلمان، معتقدند که اين نظام آموزشي، بدون مديران و برنامه ريزان گویا خودكار مي چرخد چرا که كار و فعالیت جديد و موثري صورت نمي گيرد.

مدرسه ها براي برگزاري اردوي های علمي با مشکلات زیادی مواجه هستند و به همين خاطر آموزش در كلاس های درس خلاصه شده است و بهترين ابزار معلم براي تدريس، مهارت منسوخ و کهنه شده ي "سخنراني" است كه اين روزها در حقیقت درميان فراگيران مشتري ندارد.

"معلم خلاق" عنصری فراموش شده در نظام آموزشی

امروز در این نظام آموزشی به شكلي جدي صحبتي از"مكمل و فوق برنامه" نيست، گپي از"معلم خلاق" به ميان نمي آيد، بحثي مثل "خلاقيت" را جدی نمی گیرند و جاي كارگاه هاي يادگيري در مدارس خالي است.

در این سیستم آموزشی نه از كارگاه روش های یادگیری کودکان خبري منتشر شده و نه براي "پژوهش كودك"، "طراحي كودك"، "زبان و ادبيات كودك" و... همايشي و يا جلسه اي برگزار مي شود.

دريغا و دريغا! كه دوره ي پيش از دبستان را سهل و آسان گرفته ايم و سرنوشت بچه هاي پيش از دبستان را به مربياني واگذار كرده ايم كه بعضا آموزش لازم ويژه ي كودك نديده اند و دانش كافي در اختیار ندارند.

شيوه هاي جذب نيروهاي آموزشي خود به مشکلی مضاعف در سیستم آموزشی تبدیل شده است، بسیاری از نیروها بدون توجه به معیارها و شاخص های جهانی موجود برای انتخاب معلمان جذب این سیستم شده و می شوند.

از سوی دیگر نظام آموزش و پرورش ايران، براي تكميل پرسنل خود، يا تن به استخدام نيروهاي شاغل در نهضت سواد آموزي مي دهد يا نيروهاي شاغل در بخش خدمات را به بخش آموزش - كه كارآزمودگي و كارداني مي خواهد - فرا مي خواند که هر کدام از این فرآیندها خود نیازمند آسیب شناسی جدی است.

نظام آموزشی کتاب محور و تنزل نقش معلم تا سطح کتاب "حل المسائل"

و اما چالشها در سیستم آموزش و پرورش به همين جا خلاصه نمي شود، نظام آموزشي "محتوا محور" - یا شاید بهتر باشد نام آن را صرفا کتاب درسی محور بنمایم- خود، قوز بالا قوز شده است. در اين نظام آموزشی معلمان نمي توانند نقش واقعي خود را در فرآیند یادگیری و یاددهی ایفا كنند. محتواي آماده کتب و تاکید بر کتاب محوری، ذهن و خلاقیت معلمان را تحت الشعاع قرار داده است.

به نظر می رسد ضرورت بازنگری کتب درسی از دیگر مواردی است که باید مورد توجه تصمیم گیران قرار گیرد، گاه مشاهده می شود محتواي كهنه، کم بازده، پراكنده و نه چندان كارشناسانه، علاوه بر کاهش انگیزه معلمان، موجب کاهش اشتیاق و ذوق دانش آموزان برای آموختن می شود.

علی رغم این که در نظام های آموزشی مطرح دنیا از معلمان به عنوان عنصر اصلی فرآیند آموزش و پرورش یاد می شود متاسفانه در نظام آموزشي ايران، معلم در جایگاه شایسته و بایسته خود در فرآیند ياددهي - يادگيري قرار ندارد و گاه دیده می شود که در حقيقت سطح او تا يك كتاب "حل المسائل" پايين كشيده شده است.

از سوی دیگر کاهش انگيزه معلمان و کم توجهی به خلاقیت و ابتکار این عنصر مهم در سیستم آموزشی معلمان را منفعل و در برخی موارد غيركارآمد كرده است.

ضعف سیستم های ارزشیابی و انگیزه ای که از دست می رود

وضعیت آنجا قابل تامل تر می شود که دست تنگي معلم موجب شده بهترين و مهم ترین اوقات خود را در مكاني غير از مدرسه برای کسب درآمد و تامین معیشت خانواده خود سپري کند.

از دیگر سو ضعف در سیستم های ارزشیابی و واكاويِ بازخوردهای فعالیت معلمان این عنصر مهم را نسبت به كارش تا حد زیادی بي تفاوت كرده است، بی تفاوتی که نمود آن را می تواند در آسیب شناسی عملکرد معلمان در طول مدت کاری آنها به وضوح مشاهده کرد.

و اما سیستم آموزشی کشورمان را مشکلات دیگری نیز تحت الشعاع قرار داده که باید بیش از گذشته به آنها فکر کرد و در مسیر چاره اندیشی قدم برداشت.

دانش آموزانی که فقط نمره قبولی می خواهند!

در عصری که تکنولوژی و فضای مجازی همه دنیای واقعی دانش آموزان را فرا گرفته است واقعیتی اذهان را نهیب می زند و آن این است که برخی از دانش آموزان به مدرسه به عنوان يك پاتوق دوستانه و سرگرمي نگاه مي كنند تا يك مركز ياددهي - يادگيري و از معلمان تنها نمره ي قبولي مي خواهند و بس!

در این دنیا که به دهکده جهانی شهرت یافته است دسترسی به حجم وسیعی از اطلاعات و داده ها از طرق مختلف فرصت ها و تهدیدهای بی شماری را خلق کرده است که سیستم آموزشی باید ضمن شناسایی این فرصت ها و تهدیدها در مسیر استفاده از فرصت ها و کاهش تهدیدها گام بردارد که به نظر می رسد سیستم آموزشی کشورمان در این زمینه گام های چندان جدی برنداشته است.

فضای آموزشی مدارس و فاصله تا استانداردها

در این میان گریزی خواهیم زد به دیگر مشکلات زیربنایی و روبنایی سیستم آموزشی که در این میان نقش ساختمان مدارس و فضاهای تعبیه شده در این ساختمان ها در فرآیند یادگیری را نمی توان از نظر دورداشت.

در نظام آموزشي ايران به نظر می رسد در بسیاری از موارد در احداث فضاهاي آموزشي بسیاری از استانداردها دیده نشده است، کم توجهی به استفاده از المان های متناسب، معماری مناسب، رنگ آمیزی و چیدمان مرتبط و ... از مدارس فضاهایی خشک و بدون روح ساخته است، فضاهایی که یادگرفتن در آنها را مشکل ساخته است.

از سوی دیگر ابزار کار معلمان و كارافزارهاي آموزشي به روز برای معلمان به موضوعی دست نیافتنی تبدیل شده است چرا که همچنان دیده می شود که گچ و تخته مهمترين ابزار آموزشي در برخی مدارس کشورمان،به شمار مي آيد.

رايانه به عنوان مهمترين ابزار آموزش قرن جاری، در بسياري از مدارس ايران غريب و مورد غفلت قرار گرفته است و متاسفانه باید گفت که بسیاری از کودکان مناطق محروم هنوز دستشان به "موس" رايانه نخورده و پشت ميز رايانه ننشسته اند.

در حالیکه در برخی کشورهای دنیا در قالب طرح های مختلف آموزشی، توزیع امکانات و تجهیزات الکترونیکی و همچنین ارائه آموزشها در این زمینه در دستور کار قرار دارد که به نظر می رسد در کشورمان نیز باید به این سمت حرکت کنیم و البته حرکت در این مسیر نیازمند هوشمندی متولیان و داشتن تدبیر در جهت به حداقل رساندن تهدیدها و افزایش فرصت ها است.

شکوفایی استعدادها و ضرورت تحول بنیادین

به هر روی به نظر می رسد که با جمیع مشکلات یاد شده نظام آموزشي کشورمان فاصله زیادی با "نظام آموزشي دانايي محور" دارد و البته نيازمند تحول بنيادين است اما برای رسیدن به این تحول باید درست برنامه ریزی و درست برنامه ها را اجرایی کرد و صد البته در صورت عدم نتیجه گیری برنامه در هر بخشی ضمن آسیب شناسی، مسیر را اصلاح کرد و اجازه فرصت سوزی نداد.

به نظر می رسد در نظام آموزشي کنونی نمی توان به شکوفایی همه استعدادهای فرزندان این مرز و بوم امیدوار بود و اگر مي بينيم در اين مرز پرگهر، دختران و پسران بزرگي قد كشيده اند و قد مي كشند و نام ايران را در جهان پرطنين مي سازند، شك نداشته باشيد بخش عمده ای از این افتخارآفرینی را باید به پای آموزش و پرورش غيررسمي نوشت و تایید این سخن کار چندان سختی نیست.

اگرچه آموزش و پرورش غير رسمي براي ارتقاء دانش آموزان و همچنین نظام آموزشی می تواند یک فرصت و ظرفيت باشد، اما هرگز نمي تواند و نباید جاي آموزش و پرورش رسمي را پركند، چرا که آموزش و پرورش رسمي در هر کشوری اهدافی والا و رسالتی مهم در مسیر اعتلای آن جامعه را ایفا می کند.

ما نمي توانيم به آساني و با خيال راحت از كنار بي هويتي نسل آینده و همچنين نداشتن قدرت گزينش ارزش هاي جهانيِ منطبق بر فرهنگ بومي، ملي و ديني فرزندانمان بگذريم و در آموزش و پرورش رسمي ما به دنبال اين هستيم تا با توجه به هر دو حوزه آموزش و پرورش، فرزندانمان با افتخار، پرچم ارزش هاي ملي و ديني خود را با شاخص ها و ملاک های الگوی پیشرفت ایرانی - اسلامی به اهتزاز درآورند و از همين پايگاه جديد ترين دست آوردهاي دانش بشري را نیز دراختیار بگیرند.

جان كلام اين كه هر كس سكاندار كشتي آموزش و پرورش این مملکت خواهد شد باید دو كار اساسي را در دستور كارخود داشته باشد؛ اول اینکه اين نظام علمي و آموزشي را از سیاست زدگی نجات داده و به نخبگان فرهنگي و علمي واگذار کند. دوم این که تمام شاخص ها و مفاهيم آموزشي را منطبق بر جديدترين یافته های آموزشي دنيا با عنايت به هويت ديني، ملی و فرهنگي ايران اسلامي بازتعريف کند.

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یادداشت: علي گودرزيان