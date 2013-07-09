طرح ضیافت در چناران فعال شد/ ارائه کالا 20 درصد زیر قیمت بازار

احمد دانش در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارکرد:اين نمايشگاه به منظور تعادل و تنظیم کالاهای اساسی، جلوگیری از افزایش کاذب قیمت‌ها و بالابردن قدرت خرید مردم داير شده كه به مدت ده روز فعال است.

عرضه بدون محدودیت کالاهای اساسی در طرح ضیافت

وي افزود: ایجاد این نمایشگاه‌ها روش مناسبی برای کنترل قیمت‌ها در ماه رمضان است و در این نمایشگاه‌ها کالاهای اساسی نظیر گوشت، مرغ، برنج و روغن و سایر کالاهای تنظیم بازار و کالای مرتبط با ایام ماه رمضان بدون محدودیت و با قیمت تنظیم بازار عرضه می‌شود.

ارائه کالا 20 درصد زیر قیمت بازار

وي ادامه داد: در این نمایشگاه ها کالاهای تنظیم بازار با قیمت مصوب ستاد تنظیم بازار استان با 15 الی 20 درصد زیر قیمت بازار عرضه می‌شود.

دانش بيان داشت: در اين نمايشگاه 40 غرفه در فضايي مسقف به مساحت 1000متر مربع مشغول به خدمات دهي به مردم هستند.