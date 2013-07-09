به گزارش خبرنگار مهر، میرودود سید شنوا پیش از ظهر سه شنبه در جلسه هماهنگی برنامه های فرهنگی و پژوهشی بنیاد شهید عنوان کرد: این نهاد با هدف ترویج فرهنگ و روحیه معنوی ایثار و شهادت در جامعه مسابقه تصویری با والدین شهدا را در سطح استان برگزار می کند.

وی از انتشار فراخوان این مسابقه خبر داد و افزود: علاقه مندان می توانند با دوربین های غیرحرفه ای از جمله دوربین خانگی و تلفن همراه با والدین شهدای انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی که در قید حیات هستند مصاحبه کرده و آثار خود را برای این مسابقه ارسال کنند.

مدیرکل بنیاد شهید استان یادآور شد: آثار ثبت شده باید حداکثر تا سی ام مهر ماه سالجاری به بنیاد شهید و امور ایثارگران در سراسر استان اردبیل ارائه شود.

به گفته وی ذکر دقیق و صحیح مشخصات شهدا و والدین آنها، ارسال هر فیلم به مالکیت و تصویربرداری یک نفر و خودداری از ارسال چند اثر در یک حلقه فیلم از جمله شرایط این مسابقه است.

سید شنوا افزود: به پنج اثر منتخب از سوی هیئت داوران کمک هزینه سفر زیارتی به مشهد مقدس در نظر گرفته شده است و امکان آن وجود دارد که هدایا به کمک هزینه سفر حج تبدیل شود.