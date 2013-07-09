آغاز ساخت ساختمان قرارگاه پلیس راه جنوب فارس در لارستان

به گزارش خبرنگار مهر، مدیر کل حمل و نقل و پایانه های استان فارس صبح سه شنبه در جریان کلنگزنی این پروژه در خصوص مشخصات این پروژه گفت: با توجه به پهناور بودن استان فارس و همچنین تفکیک پلیس راه استان به دو حوزه شمالی و جنوبی و با توجه به اینکه حوزه جنوبی فاقد ساختمان فرماندهی است، احداث ساختمان قرارگاه پلیس راه جنوب فارس در لارستان در دستور کار این ادره کل قرار گرفت.

احمد خواست خدایی ادامه داد: این پروژه در زمینی به مساحت سه هزار متر مربع در سه طبقه با زیربنای 928 متر مربع با هزینه ای بالغ بر 10 میلیارد ریال ساخته می شود.

وی مدت ساخت ساختمان قرارگاه پلیس راه جنوب فارس در لارستان را یک سال عنوان کرد و گفت: مجری آن، شرکت آرشام پی جنوب است.

مدیر کل حمل و نقل و پایانه های استان فارس اعتبار مورد نیاز برای اجرای فاز دوم وتکمیل پروژه از قبیل احداث دیوارچینی، پارکینگ و محوطه سازی را مبلغ پنج میلیارد ریال بیان کرد.

همچنین علی محمد امیری معاون استاندار و فرماندار ویژه لارستان ، دکتر جعفرپور نماینده مردم لارستان،خنج و گراش در مجلس شورای اسلامی و داریوش نصر مدیر کل راه و شهرسازی لارستان نیز به ایراد سخن پرداختند و خواستار تسریع درساخت این پروژه شدند.

سرهنگ محمد حسین گودرزی فرمانده قرارگاه پلیس راه جنوب فارس در لارستان هم در این مراسم گفت: امسال نسبت به خردادماه سال قبل، 50 در صد کاهش تصادفات در جاده های حوزه استحفاظی قرارگاه پلیس جنوب فارس داشته ایم و طرح تابستانه هم در جاده ها همانند سال گذشته شروع شده است.

وی از همه کسانی که در ساخت این پروژه تلاش و همت می کنند تقدیر و تشکر کرد.

