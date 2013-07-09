رضا رفیعی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: پرتودهی گاما به معنای عام حرکت انرژی میان فضای ملکولی به صورت موجی نامرئی است و پرتودهی گاما روش مناسبی برای از بین بردن میکروبهای بیماری زا است.



وی تصریح کرد: آفت زدایی بذرها، سم زدایی محصولات غذایی و افزایش زمان ماندگاری محصولات غذایی به روش از اختلال در دستگاه تولید مثل موجودات زنده و... ازجمله عوامل اجرای این طرح است.



مدیر عامل شرکت شار پرتوایرانیان و مجری پروژه کارخانه پرتودهی گاما استان چهارمحال و بختیاری عنوان کرد: بسیاری از تولیدات صنایع غذایی، دارویی و پزشکی یا در کشور ما تولید نمی شود و یا در صورت تولید قابلیت کسب استاندارهای لازم را ندارد و این امر به دلیل نبود سامانه پرتودهی گاما در ایران است.

ایجاد سامانه پرتودهی گاما صنایع بسیاری را در استان مستقر می کند



رفیعی تصریح کرد: با ایجاد سامانه پرتودهی گاما در استان چهار محال و بختیاری وضعیت تولید مبتنی بر صادرات هم در کشور و هم در استان ایجاد خواهد شد.



وی اذعان داشت: با ایجاد سامانه پرتودهی گاما صنایع بسیاری را می توان در کنار این سامانه احداث کرد و اشتغال و ثروت زیادی را نیز تولید کرد.



رفیعی یادآور شد: گاما اشعه ای است که در محصولات غذایی و بهداشتی و پزشکی برای افزایش طول عمر محصولات واسترلیزه کردن آنها استفاده می شود.



مدیر عامل شرکت شار پرتوایرانیان و مجری پروژه کارخانه پرتودهی گاما استان چهارمحال و بختیاری بیان داشت: اشعه گاما با طول موجی کوتاه قادر است جانداران ریز و عوامل فساد زا را از بین ببرد و این سطح از پاکیزگی بخشی از استاندارهای تجارت بین المللی است.