به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سعيد عليپور صبح سه شنبه در يادواره «استاد حاج حبيب الله معلمي شاعر حماسي دوران دفاع مقدس اندیمشک اظهار کرد: نام حاج حبيب الله معلمي در کنار نام شهدا و ايثارگران بر تارک تاريخ دفاع مقدس می درخشد و همواره ما را به ياد اشعار مخلصانه و زيباي مردي می اندازد که اينک با نواي کاروان سوار بر بال ملائکه گشته تا همراه با قافله شهداي دفاع مقدس، در جوار سيد و سالار شهداي کربلا امام حسين (ع) قرار گيرد و «عند ربهم يرزقون» شود.



وي افزود: ايمان و اخلاص استاد معلمي باعث شد تا اشعار وی بر دل و جان آحاد ملت بنشيند و خداوند نيز به اين دل نوشته ها برکت داد و با صوت زيبا و حماسي حاج صادق آهنگران، اين اشعار جان تازه اي گرفتند تا جائيکه باعث شد رزمندگان اسلام در سخت ترين شرايط جنگ بر قلب دشمن يورش ببرند و متجاوزين بعثي را از خاک مقدس ايران اسلامي برانند.



حجت الاسلام سعيد عليپور تاکيد کرد: رمز موفقيت حاج حبيب الله معلمي اخلاص او بود و شعراي آئيني و مداحان اهل البيت(ع) بايد از امثال حاج حبيب الله الگو بگيرند و با اخلاص به کار دين خدا بپردازند.



به گزارش خبرنگار مهر، حبیب الله معلمی شاعر دفاع مقدس و نوحه های ماندگار صادق آهنگران به ویژه سروده «ای لشکر صاحب زمان» صبح روز چهارم تیرماه امسال در بیمارستان نفت اهواز درگذشت.



«ای لشکر صاحب زمان» که از سوی آهنگران برای رزمندگان دفاع مقدس خوانده می شود و شور حماسی عجیبی به آنها می داد یکی از ماندگارترین سروده های مرحوم معلمی است. «با نوای کاروان/ بار بندید همرهان/ این قافله عزم کرببلا دارد»، «شور حسین است چه‌ها می‌کند»، «این لشکر حق عازم کربلاست امشب»، «سوی دیار عاشقان رو به خدا می‌رویم»، «بهر آزادی قدس از کربلا باید گذشت»، «ای لشکر حسینی تا کربلا رسیدن یک یا حسین دیگر»، «ای لشکر صاحب زمان/ آماده باش/ آماده باش» از دیگر سروده های مطرح این شاعر دفاع مقدس است.



حبیب الله معلمی فرزند نصیر سال 1305 شمسی در شهرستان رامهرمز دیده به جهان گشود. وی دروس ابتدایی را در مکتبخانه گذراند و ادامه‌ آن را تا سیکل قدیم پی گرفت و پدرش که معلم قرآن بود او را با این کتاب آسمانی آشنا کرد.



عمده سروده‌های وی توسط صادق آهنگران، مداح نام ‌آشنای جبهه‌ها اجرا شده است. بیشتر اشعار معلمی در کتاب «خونین نامه‌ عاشقان حسین» در دو جلد و در زمان جنگ توسط انتشارات سپاه پاسداران چاپ و منتشر گردید، کتاب شعر «وادی عشق» نیز از کارهای اوست.

