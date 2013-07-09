به گزارش خبرنگار مهر، پیمان صادقی پیش از ظهر سه شنبه در حاشیه تمرین فوتبالیست ها اظهار داشت: مدرسه فوتبال سازمان فرهنگي ورزشي شهداي شهرداري همدان راه اندازی شده است.

وی افزود: همزمان با شروع فصل تابستان 200 فوتباليست در رده‌هاي سني زير 10 تا 13 سال زير نظر مربيان مجرب در حال آموزش حرفه اي فوتبال هستند.

مديرعامل سازمان فرهنگي ورزشي شهداي شهرداري همدان همچنین عنوان کرد: سازمان فرهنگي ورزشي شهداي شهرداري همدان سال گذشته تنديس مدرسه برتر فوتبال را از سوي فدراسيون فوتبال کشور کسب کرد.

وي اضافه کرد: امسال تيم‌هاي فوتبال جوانان و نوجوانان باشگاه شهرداري همدان در ليگ منطقه اي کشور شرکت دارد و تيم نونهالان نيز در ليگ برتر استان همدان حضور مي‌يابد.

پیمان صادقی همچنین ار حضور تیم فوتبال بزرگسالان سازمان فرهنگي ورزشي شهداي شهرداري در لیگ دسته کشور خبر داد و گفت: این تیم در لیگ برتر استان همدان رتبه اول را کسب کرد.

صادقي اضافه کرد: امسال با شرايط بهتری ليگ فوتبال محلات شهر همدان با حضور 90 تيم فعال شده است.

مديرعامل سازمان فرهنگي ورزشي شهداي شهرداري همدان با تاکید بر توجه بیشتر به ورزش حرفه ای گفت: آموزش زیر بنای دستیابی به اهداف ترسیم شده است.

پیمان صادقی در ادامه به راه اندازی مدرسه شنا سازمان فرهنگي ورزشي شهداي شهرداري همدان اشاره کرد و گفت: این مدرسه در دور اول 170 نفر از دختران و پسران نوجوان را پذیرش و آموزش های حرفه ای را به آنها ارائه داد.

صادقی گفت: مدرسه شنای سازمان فرهنگي ورزشي شهداي شهرداري همدان برنامه دوره دوم خود را بعد از ماه مبارک رمضان دنبال خواهد کرد.