امید بنایی، هنرمند نقاش و مجسمهساز در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد برنامههای آتی خود توضیح داد: با هسرم رخساره بنایی در چند وقت اخیر به ساخت فضایی جدید در مجسمههایمان رسیدهایم و آثار جدیدمان به شکلی جدیدبه سمت سورئال میرود.
وی افزود: رخساره بنایی، همسرم چند وقت پیش نمایشگاهی برگزار کرد که در آن ساختههایی از زیورآلات قدیمی را به نمایش گذاشت. متریال اصلی او در این آثار ملیله بود و در آنها با استفاده از ملیله زیورآلاتی قدیمی اما با ساختی مدرن را ارائه داده بود.
بنایی نمایش مجسمههای مشترک بعدی خود با همسرش را منوط به یافتن گالری مورد نظرش دانست و گفت: معمولا هنرمندان میدانند که تا چند سال آینده چه گالریهایی آثار آنها را به نمایش خواهند گذاشت ولی ما ابتدا کار میکنیم بعد به دنبال گالری خوب برای نمایش آنها میگردیم.
این نقاش درباره کارهای جدیدی که با همسرش انجام داده است، عنوان کرد: در این مجسمههای جدید از صورتکهایی استفاده خواهیم کرد که به شدت سورئال هستند. مجسمهها با زیرساخت صورتک هستند ولی صورتکهایی که دچار دگرگونی شدهاند و به فرمهای دیگر درآمدهاند.
وی با ذکر این مساله که این آثار بر پایههایی از چوب ساخته شدهاند، گفت: به دلیل ساختار جدید حتی در ریختهگری این آثار و نیز ساخت مجسمهها، تنها میتوان سبک آنها را مدرن خواند. این کارها به هیچ عنوان کپی و یا برگرفته از آثار دیگران نیست.
این هنرمندان مجسمهساز همیشه آثارشان را برپایههای سنگی میساختند. امید بنایی در مورد اینکه چرا اینبار از چوب برای پایه مجسمههایشان استفاده کردهاند توضیح داد: ساختار صورتکها به شدت خوردگی و حفره دارند و مخاطب را به فضایی سورئال میبرند که به خاطر صافی بیش از حد سنگ نمیشد که این مجسمهها را روی سنگ کار کرد پس به چوب روی آوردیم.
فعالیت های هنری مشترک رخساره و امید بنایی از سال ۱۳۶۵ بافراگیری تکنیکهای مجسمهسازی نزد شجاعالدین شهابی در کارگاه هنر آغاز شد و از سال ۱۳۶۶ با آغاز زندگی مشترک تا به امروز در زمینههای مختلف ادامه داشته که حاصل این همکاریها در رشته مجسمهسازی تا سال ۱۳۹۰ چهار نمایشگاه اختصاصی و سه نمایشگاه گروهی از مجسمههای برنزی ساخت مشترک رخساره و امید بوده است.
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