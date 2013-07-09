تغییر ساختار انستیتو روانپزشکی ایران/ ایجاد روانپزشکی جامعه نگر برای اولین بار

دکتر جعفر بوالهری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: انستیتو روانپزشکی ایران که از پیش از انقلاب یک مرکز ملی خدمات رسانی در حوزه روانپزشکی، روانشناسی بالینی و بهداشت روان بوده است تا مدت ها از ساختار تشکیلاتی و جایگاه مناسب سازمانی برخوردار نبود و همین مسئله مشکلات زیادی را برای اساتید و دانشجویان ایجاد می کرد. به همین منظور تصمیم گرفته شد این انستیتو به دانشکده تغییر ساختار بدهد.

وی افزود: شورای گسترش دانشگاهها در وزارت بهداشت به منظور ارتقای انستیتو تصمیم گرفت که انستیتو به دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان تغییر ساختار یابد. بر همین اساس یک اساسنامه برای دانشکده تنظیم می شود و دانشکده زیر نظر دانشگاه علوم پزشکی ایران کار می کند و گروه های علمی و دپارتمان ها در اینجا تصویب می شوند.

بوالهری با اشاره به گروه های آموزشی که برای این دانشکده در نظر گرفته شده است ،گفت: اولین گروه روانپزشکی جامعه نگر است که برای اولین بار ایجاد می شود و هدف آن تربیت روانپزشکانی است که به جای کار در بیمارستان و مطب در جامعه نظیر روستا، صنعت، محله و مدرسه فعالیت خواهند کرد. گروه دیگر دانشکده، گروه روانشناسی بالینی است که سابقه 34 سال فعالیت در کشور دارد و بیشترین روانشناسان بالینی کشور از سوی این گروه آموزش دیده اند.

وی اظهار داشت: گروه دیگری که برای دانشکده درنظر گرفته شده گروه سلامت روان است که هدف آن تربیت گروهی است که به بازتوانی روان و بازگشت بیماران به جامعه کمک کنند. همچنین گروه اعتیاد نیز که در این زمینه ما یکی از پایه گذاران این موضوع و یکی از واحدهای فعال در وزارت بهداشت بوده ایم، از دیگر گروه های این دانشکده است.

رئیس انستیتو روانپزشکی ایران درباره نحوه پذیرش دانشجو در این دانشکده خاطرنشان کرد: برای تحصیلات تکمیلی از طریق آزمون های گروه علوم پزشکی در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی اعمال می شود و همانطور که در سایر رشته ها از طریق این آزمون ها پذیرش می شود برای این دانشکده هم همین گونه عمل می شود.

وی درباره فعالیت های تحقیقاتی این دانشکده نیز یادآور شد: مرکز تحقیقات بهداشت روان یک مرکز مستقل است که در دانشگاه فعالیت می کند و موضوعات مختلفی که از سوی اساتید و محققان دانشکده در این حوزه انجام می گیرد را رصد می کند.

بوالهری اظهار داشت: انستیتو روانپزشکی ایران مرکز همکار سازمان بهداشت جهانی است و از همین رو فعالیت های بسیار خوبی در سطح منطقه برنامه ریزی کرده است.