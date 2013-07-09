به گزارش خبرنگار مهر، این گروه با تجمع در مقابل ساختمان شورای شهر و با دست داشتن پلاکاردهایی خطاب به شهردار و رئیس شورای شهر؛ خواهان اجرای قانون و رعایت آن درباره خودشان شدند. این افراد مدعی هستند که حق و حقوق آنان به صورت کامل پرداخت نشده است و با مطرح کردن بندهای قانونی به دنبال آن هستند تا حقوق خود را احقاق کنند.



حسن بیادی (نایب رئیس شورای شهر تهران) در این باره گفت: این حرکت‌ها کاملا هدایت شده است و در راستای دیر اعلام کردن نرخ جدید کرایه‌های اتوبوسرانی است.

رسول خادم(رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران) نیز درباره این تجمع گفت: اعتراض این افراد کاملا به حق است چراکه حق و حقوق خود را می‌خواهند اما بیژنی(مدیرعامل سابق اتوبوسرانی شهر تهران) حقوق این افراد را که در رده‌های بالای مدیریتی هستند به صورت کامل پرداخت نکرده است.

وی ادامه داد: این افراد که تعدادشان به ۶۰۰ نفر می‌رسد هرکدام از اتوبوسرانی تهران ۱۵ میلیون تومان مطالبه دارند. از این رو باید بودجه‌ای به این منظور اختصاص دهیم. همچنین سازمان بازنشستگی تهران باید نسبت به بیمه تکمیلی این بازنشستگان اقداماتی انجام بدهد که تاکنون انجام نداده است و باید تخصیص اعتبار این مشکل حل و فصل شود.

تقوی(معاون پارلمانی شهرداری تهران) صبح امروز با حضور در میان تعدادی از تجمع کنندگان مطالبات آنها را کاملا قانونی دانست و خطاب به آنان گفت: این اشکال مدیریتی است و ما به دنبال این هستیم تا شما نیز مشمول قانون شوید. بهتر است نماینده خود را به همراه درخواست و اسامی‌تان به ما بدهید تا ما به کارتان رسیدگی کنیم.



براساس گفته تجمع‌کنندگان؛ ده سال از بیمه این افراد محاسبه نشده است. همچنین نماینده این افراد با حضور در صحن شورا گزارشی را ارائه کرد.