به گزارش خبرنگار مهر، پرویز ابراهیمی پیش از ظهر سه شنبه در نشست مطبوعاتی جشنواره نمایشنامه خوانی رضوی در همدان گفت: با ورود گروه ها از تمامی استان های کشور به استان همدان اختتامیه این جشنوراه در روز 18 شهریور ماه انجام می گیرد.

ابراهیمی افزود: استان های همدان و خراسان دارای بیشترین تعداد شرکت کننده در این جشنواره هستند.

یک از اهداف جشنواره رضوی بازگو کردن سبک زندگی ائمه اطهار برای کودکان است

وی بیان داشت: یک از اهداف جشنواره رضوی بازگو کردن سبک زندگی ائمه اطهار برای کودکان است.

مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان همدان با اشاره به اینکه جشنواره نمایشنامه خوانی رضوی در مشهد برگزار می شد، گفت: با تلاش های بسیار برگزاری این جشنواره به همدان منتقل شد.

ابراهیمی با اشاره به اینکه در سال گذشته استان همدان دارای 300 گروه شرکت کننده در 4 بخش کودک، نوجوان، مربیان و آزاد در جشنواره بود، اظهار داشت: امسال تنها نوجوانان در این جشنواره شرکت خواهند داشت.

وی در ادامه افزود: تاکنون 222 گروه در این جشنواره شرکت کرده اند.

کانون پرورش فکری جشنواره محور نیست

مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان همدان با بیان اینکه کانون پرورش فکری جشنواره محور نیست بلکه یک مرکز فرآیند محور است، اظهار داشت: هدف از برگزاری این جشنواره در استان تعیین دستاورد های زندگی برای نوجوانان است.

ابراهیمی افزود: می توان با کمک مسئولین برگزاری این جشنواره را بین المللی کرد و اثرات آن را در خارج از کشور نیز توسعه داد.

وی همچنین بیان داشت: برنامه های مختلفی با موضوعات متفاوت از جمله زندگی ائمه اطهار در قالب نمایشنامه هایی توسط نوجوانان اجرا خواهد شد.

باید استعدادهای کودکان را هدایت کرد

مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان همدان گفت: باید استعداد های کودکان را هدایت کرد.

ابراهیمی با بیان اینکه این جشنواره در دو بخش شامل نمایشنامه خوانی و تجربه موفق برگزار می شود اظهار داشت: در بخش تجربه موفق که مختص به بزرگسالان است مربیان و همچنین افرادی که دارای تجربه خاص در کارهای هنری هستند می توانند شرکت داشته باشند.

وی بیان داشت: در بخش نمایشنامه خوانی نیز گروه های 6 نفری اعضای نوجوان دارای سنین 12 تا 17 سال شرکت خواهند داشت.

مردم جامعه برای گرفتن حق کودکان و نوجوانان بسیج شوند

وی در ادامه اظهار داشت: از آنجایی که کودکان توانایی گرفتن حق خود را ندارند، باید تمام مردم جامعه برای گرفتن حق کودکان و نوجوانان بسیج شوند.

وی با بیان اینکه کانون پرورش فکری دارای ماموریت والایی در جامعه است، اظهار داشت: گروهی از مربیان و کارشناسان برای شکوفایی تفکر محوری کودکان و نوجوانان تلاش می کنند.

ابراهیمی بیان داشت: رشد و شکوفایی استعدادهای کودکان باید بر اساس ارزش های جامعه اسلامی باشد.

وی با بیان اینکه یکی از اهداف کانون کشف استعداد های کودکان و نوجوانان است، اظهار داشت: باید این استعداد ها بر اساس توانایی های کودکان و نوجوانان تقویت داده شوند.

مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان همدان اظهار داشت: برای اولین بار از استان همدان گروهی از هنرمندان سفال و نقاشی در کشور کویت نقش بی بدیل کانون را آشکار ساختند.

ابراهیمی افزود: اجبار در کلاس ها در کانون پرورش فکری وجود ندارد و کودکان و نوجوانان آزادی را تجربه می کنند.

در کانون پرورش فکری افراط و تفریط وجود ندارد

وی با اشاره به اینکه یکی دیگر از ویژگی های کانون اعتدال است، اظهار داشت: در کانون پرورش فکری افراط و تفریط وجود ندارد.

مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان همدان با اشاره به اینکه یکی از اهداف کانون پرورش فکری فعالیت در مقابل جنگ نرم است، اظهار داشت: یکی دیگر از ویژگی های مهم کانون پرورش فکری این است که در مقابل تهاجم فرهنگی ایستاده است.

ابراهیمی در ادامه با بیان اینکه باید بخش عمده ای از سرمایه ها در زمینه تعیین سبک زندگی کودکان نهادینه شود، گفت: در حوزه تبیین سبک زندگی همانطور که مقام معظم رهبری فرموده اند این مهم باید از ابتدای زندگی فرد آغاز شود و باید از همان زمان کودکی سبک زندگی کودک را تعیین کرد.