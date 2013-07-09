نمایشگاه طرح ضیافت در اهرم گشایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، فرماندار تنگستان صبح سه‌شنبه در مراسم افتتاح این نمایشگاه اظهار داشت: برگزاری این نمایشگاه نقش مهمی در خرید مردم در آستانه ماه مبارک رمضان دارد و از دست اندرکاران این نمایشگاه به ویژه اداره صنعت، معدن و تجارت تقدیر و تشکر می کنم.

احمد جعفری نسب افزود: ماه مبارک رمضان ماه راز و نیاز با خدا است و مردم باید به این امر اهتمام ورزند و دغدغه دیگری نداشته باشند و به همین منظور و همچنین برای تنظیم بازار نمایشگاه طرح ضیافت افتتاح شده است.

وی در ادامه خاطرنشان ساخت: این نمایشگاه به مدت 10 روز در سالن اداره هلال احمر اهرم از ساعت 17 الی 22 برای بازدید عموم مردم گشایش می یابد.

فرماندار تنگستان با اشاره به نرخ‌های این نمایشگاه، ادامه داد: اقلام اساسی مردم در ماه مبارک رمضان دراین نمایشگاه با قیمت مصوب عرضه می‌شود.

جعفری نسب خاطرنشان کرد: مابقی اقلامی که در این نمایشگاه عرضه می‌شود، بین 15 تا 25 درصد زیر قیمت بازار در اختیار مردم قرار داده می‌شود.

فرماندار تنگستان بیان کرد: در خصوص تامین کالا های اساسی کمبودی نداریم و شهروندان گرامی از این بابت نگرانی نداشته باشند.

وی گفت: در نمایشگاه طرح ضیافت سعی شده کالاهای عرضه شده نیاز اساسی مردم منطقه در ماه مبارک رمضان باشد و انتظار داریم مردم نیز مشکلات و کمبودها را منعکس کنند.