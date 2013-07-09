حسین نادری منش در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: به دلیل اینکه بحث دیپلماسی علمی یکی از بحث‌های مهم علمی کشور است که تدوین آن از سال گذشته با تاکید مقام معظم رهبری بر عهده معاونت علمی رئیس جمهور گذاشته شده است؛ این سند با همکاری وزارتخانه های علوم، بهداشت و خارجه در حال شکل گیری است. و قرار است در آن طبق تاکیدات صورت گرفته در سند برنامه پنجم، جذب دانشجوی خارجی به صورت جدی پیگیری شود.

وی که برای شرکت در مراسم ارتقای موسسه آموزشی امیرالمومنین(ع) اهواز به دانشگاه به این شهر سفر کرده بود، افزود: انتظار داریم با توجه به موقعیت راهبردی این دانشگاه در استان خوزستان که همواره یکی از مراکز مهم توسعه و نشر تفکر علوی بوده است بتوانیم هم برای داخل کشور و هم برای کشورهای همسایه تربیت نیرو داشته باشیم.

نادری منش ادامه داد: دانشگاه امیرالمومنین(ع) با هدف تربیت نیروی انسانی برای تدریس، ارتقا و انتشار تفکر اسلام ناب محمدی و علوی به همت آیت‌الله جزایری و مجموعه استان خوزستان شکل گرفته است تا تفکر شیعی و به صورت عام اسلام ناب محمدی را گسترش دهد؛ به همین دلیل در اساسنامه این دانشگاه راه اندازی شعبه هایی در خارج از کشور نیز پیش‌بینی شده است.

معاون آموزشی وزیر علوم تصریح کرد: در صورتی که این فرایند به خوبی طی شود؛ دانشگاه امیرالمومنین(ع) می تواند به عنوان یک مرکز مهم علوم انسانی و اسلامی در منطقه شکل بگیرد و افراد علاقمند را از کشورهای مختلف برای آموزش و پژوهش جذب و تربیت کند.

نادری منش، درباره حمایتهای لازم از این دانشگاه توضیح داد: وقتی موسسه ای به دانشگاه تبدیل می شود یعنی یکی از مجموعه‌های ما می‌شود؛ بنابراین مثل هر مجموعه دیگری با مجموعه های دولتی و غیر دولتی از نظر مالی حمایت می‌شود و حمایت‌های ما ارائه تسهیلات و ارتقا و صدور مجوزهای لازم و در عین حال تعامل با بخش‌های دیگر است.

وی اضافه کرد: در صورت داوطلب شدن این دانشگاه برای جذب دانشجو از سایر نقاط جهان، ما بر اساس یک سری از شاخصها و ضوابط موجود که کمک می‌کنیم به این شاخصها برسد و با توجه به تاکید رهبر ی بر دیپلماسی علمی، حمایت های لازم را صورت می‌دهیم.