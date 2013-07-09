اختصاص بودجه برای تکمیل پروژه های عمرانی نیمه تمام اسدآباد در اولویت است

به گزارش خبرنگار مهر، حمزه عبدکوند ظهر سه شنبه در کمیته برنامه‌ریزی و بودجه شهرستان اسدآباد با بیان اینکه امسال تکمیل پروژه‌هاي نيمه تمام مهمترين اولويت برای اجرای کارهای عمرانی در سطح شهرستان اسدآباد است، اظهار داشت: به همین منظور اولویت اختصاص بودجه سال 92 نیز برای پروژه‌های نیمه تمام است.

وی از ابلاغ بودجه سال ۹۲ به شهرستان اسدآباد در روزهای آینده خبر داد.

فرماندار اسدآباد اذعان داشت: پس از رايزنيهای زیاد بودجه سال ۹۲ بين مجلس و دولت به تصويب رسيده و به استان‌ها ابلاغ شده که سهم شهرستان اسدآباد نيز بزودي اعلام خواهد شد.

فرماندار شهرستان اسدآباد خاطر نشان کرد: در سه ماهه نخست امسال با تکمیل ساخت سد نعمت‌آباد با اعتبار 180 میلیون تومان، تصفیه خانه فاضلاب با اعتبار 56 میلیون تومان و 2 میلیارد تومان برای شبکه آبرسانی تخصیص یافته است.

دبیر کمیته برنامه‌ریزی و بودجه استانداری همدان نیز با بیان اینکه 170 میلیارد تومان اعتبار به استان همدان اختصاص داشت، اظهار داشت: از این میزان اعتبار 145 میلیون توان بین شهرستان‌ها برای پروژه‌های عمرانی اختصاص یافت.

مرتضی حیدری با اشاره به اینکه بر اساس سهمیه شهرستان از 145 میلیارد تومان 11 میلیارد و 800 میلیون تومان به شهرستان اسدآباد اختصاص داشت، اضافه کرد: از این میزان سهمیه شهرستان تنها 2 میلیارد و 53 میلیون تومان به شهرستان تخصیص داده شد.

وی همچنین گفت: سهم اعتبارات شهرستان اسدآباد 7/8 درصد اعتبارات استان را شامل می‌شد.

حیدری در پایان سخنانش افزود: در صورتی که سهم شهرستان اسدآباد از اعتبارات سال‌جاری همین درصد باشد میزان اعتبارات این شهرستان به ۹ميليارد تومان می‌رسد.