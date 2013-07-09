به گزارش خبرنگار مهر، جوامع محلی و حاشیه نشینان طبیعت در حفظ گونه های زیستی و زیستگاهها نقش مهمی دارند تا جاییکه ازجوامع محلي به عنوان اركان نگه داشت تنوع زيستي كشور یاد می کنند.

بدون تردید نقش جوامع محلی در حفظ گونه‌های کمیاب جانوری انکارناپذیر و بسیار مهم است و می‌توان گفت که بدون همکاری جوامع محلی ادامه نسل ‌گونه‌های در معرض خطر انقراض در کشور ما امکان پذیر نیست.

رئیس پارک ملی گلستان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری همایش شکار و طبیعت در سالن اجتماعات پارک ملی افزود: روستاییان 50 روستای حاشیه نشین، جوامع هدف وبومی و محلی، شوراها، دهیاران، معتمدان محلی و شکارچیان به عنوان دوستداران شکار و طبیعت جزو مدعوان این همایش بودند.

نابودی پارک ملی سبب نابودی محیط زیست می شود

رمضانعلی رستاقی افزود: اگر پارک ملی گلستان وجود دارد موجوددیتش بواسط جامعه هدف و محلی است و این جامعه رکن وجودی پارک است و اگر پارک ملی حذف شود محیط زیست به نابودی می رود.

وی اظهار داشت: سعی کردیم با رویکرد و نگاه نو، اول به مردم آموزش داده و فرهنگ حفاظت را نهادینه کنیم و اینکه فقط به دنبال حفاظت صرف نیستیم و ما به دنبال این هستیم که منابع خود را به یک پایداری برسانیم.

دستیابی به اقتصاد پایدار جوامع هدف

وی عنوان کرد: در حفاظت از منابع، جوامع نقش مهمی دارند و بواسطه پایداری در منابع می توانیم به توسعه پایدار که نهایتا منجر به اقتصاد پایدار جوامع محلی شود، برسیم.

رستاقی گفت: باید از منابع موجود حفاظت می کنیم و این منابع بنحو احسن و مطلوب حفظ شود که در نهایت برای جامعه هدف و روستایی درآمد زایی داشته باشد و این درآمد وارد اقتصاد خانواده شود.

جوامع محلی بلد گردشگران

رئیس پارک ملی گلستان یادآورشد: در بحث اکوریسم، توریسم، جوامع محلی می توانند به عنوان راهنمایان محلی عمل کنند و این همایش موضوع اصلی اش بر پایه حفاظت و توسعه پایداربوده که در نهایت به اقتصاد پایدار ختم می شود.

وی در پاسخ به اینکه شکارچیان چگونه می توانند در حفظ گونه ها و زیستگاهها نقش آفرینی کنند عنوان کرد: اگر برخی افرادی که به عنوان شکارچی فعالیت دارند ناشی از آنست که اطلاعات لازم را ندارند و در بخش آموزش و فرهنگسازی خلایی احساس می شود.

رستاقی گفت: چند سالی است که راجع به مشارکتهای مردمی کار می شود درحالیکه ما در اول ما کاری نکردیم و مدتی است که شروع به آگاهی رسانی کرده ایم.

وی تاکید کرد: اگر قرار است حفاظتی صورت گیرد و یا طبیعت از بین رود باید توسط جوامع محلی باشد و حفاظتی که قرار صورت گیرد باید منجر به آن شود که اقتصاد جوامع محلی خوب شود.

رئیس پارک ملی گلستان یادآورشد: به عنوان نمونه در بحث گاوبانکی که حدود 45 روز از سال را در بر می گیرد، توریسم های مختلفی از اقصی نقاط کشور و جهان توسط شرکتهای خصوصی به پارک سفر می کنند.

وی افزود: راهنمایان محلی و شکارچیان می توانند به عنوان بلد و راهنما عمل کنند و افرادی که تا دیروز تفنگ دستشان بود و به شکار می پرداختند، امروز می توانند معلمان خوبی برای توریستها باشند تا به مناطق و زیستگاهها روند و راهنمایی محلی که دیروز شکارچی بود امروز حفاظت می کند و درآمد زایی دارد.

پارک ملی گلستان به دلیل دارا بودن انواع درختان در حاشیه جاده بین- المللی تهران مشهد تفرجگاه مناسبی برای مسافران تابستانی به شمار می‌رود. این پارک ملی در 19 مرداد 1336 به نام منطقه حفاظت شده "آلمه وایشکی" تحت حفاظت کانون شکار قرار گرفت و در 22 فروردین 1343 به پارک وحش نامگذاری شد. چشم اندازهای دیدنی و منحصر به فرد این بوستان، دره " آبشار" در کنار بزرگراه آسیایی و پنج کیلومتری شرق " تنگه گل " با آبشار زیبا و بلند آن، دره " آلمه "، دره " آلی"، دره " آنسر" و دره " قرغون" است. از پدیده‌های طبیعی موجود در این منطقه، جنگلهای انبوه و بهم فشرده‌ای که در دامنه کوه و بستر دره است و جریان رودخانه و همچنین چشمه‌های دائمی و فصلی فراوان مناظری زیبا از جلوه‌های آفرینش را در پیش روی مشتاقان طبیعت قرار داده است.

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گزارش: علیرضا نوری کجوریان

عکس: ابوطالب ندری