به گزارش خبرگزاري مهر، حجت‌الاسلام مهدی خاموشی در آیین افتتاح مسجد حضرت آیت الله خامنه‌ای در حوزه هنری خراسان شمالي، مساجد را به دو دسته مساجد آباد و غيرآباد تقسيم بندي كرد و افزود: مسجد آباد، مسجدی است که در آن توحید و تربیت دینی و کمال دینی نمایان می‌شود.

وی با اشاره به اینکه ما در حوزه هنری با ساختن مسجد می‌خواهیم اعلام کنیم که در فضای دینی سمت و سوي ما به سوی خداوند است، اظهار داشت: این امر که فضای کاری و دینی حوزه هنری به سمت خداست با بنای مسجد محقق می‌شود.

رئیس سازمان تبلیغات اسلامی با بیان اینکه مسجدی که به تولید ایمان و تربیت دینی می‌پردازد در جامعه معنا دارد، گفت: این مسجد در حوزه هنری می‌خواهد تا تربیت دینی و جهت دهی تعلیمات دینی را در کالبد فرهنگی ترویج دهد.

وی با تاکید بر اینکه پرورش انسان مهم است، اظهار کرد: باید یک خط اتصال برنامه‌ای در این مسجد شکل بگیرد، ما باید حلقه‌های قرائت قرآن را در مسجد برپا کنیم تا تمام کسانی که در حوزه هنری هستند در مظهر فقه، اخلاق و قرآن شرکت کنند؛ چنین مساجدی حیات دارند.

حجت الاسلام خاموشی ثواب نماز خواندن در مسجد را چندین برابر بیشتر از نماز خواندن در جاهای دیگر عنوان کرد و گفت: در روایت آمده است کسی که عادت به مسجد رفتن دارد برای او شهادت به ایمان بدهید.

اين مسئول مسجد را محور تربیت دینی در كشورهاي اسلامي دانست و اظهار داشت: به همين دليل است كه کشورهای استبدادی به مساجد حمله مي كنند.

وی به ماه مبارک رمضان نيز اشاره کرد و افزود: اگر شما وضو بگیرید و بخوابید نفس‌های شما تسبیح می‌شود، در ماه مبارک رمضان نفس‌های شما تسبیح، خوابیدن شما عبادت و دعاهایتان مستجاب است زیرا برای خداوند روزه‌ می‌گیرید، روزه، نماز و خمس عمل‌هایی عبادی هستند.

وی ضمن تشکر از تمام مسئولانی که در ساخت مسجد سهم داشتند، عنوان كرد: در حوزه هنری باید کارهایی چون ساخت مسجد انجام می‌شد، هنر باید به سمت خداوند باشد و هنر باید کارکردهایی الهی داشته باشد، عده‌ای می‌گویند که هنرمند آزاد است اما هنر متعهد رسالت خود را دارد و هر کاری که هنرمند دلش بخواهد نباید انجام دهد.