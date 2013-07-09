به گزارش خبرنگار مهر، رئيس فدراسيون وزنهبرداري كه براي شركت در مجمع انتخابات هيئت وزنهبرداري استان قم به قم سفر كرده بود بعد از پايان اين مجمع بلافاصله به اتفاق مدير كل ورزش و جوانان استان قم به استانداري قم رفت تا با كرمرضا پيريايي استاندار قم ديدار كند.
در اين جلسه كرمرضا پيريايي استاندار قم، حجت الاسلام و المسلمين آشتياني و همچنين اميرآبادي فراهاني نمايندگان قم در خانه ملت، عباس جهانبيني مدير كل ورزش و جوانان و محمدحسين شجاعفرد سرپرست هيئت وزنهبرداري استان قم با رضازاده رئيس فدراسيون وزنهبرداري ديدار كردند.
ديدار حسين رضازاده قهرمان وزنهبرداري جهان و المپيك با كرمرضا پيريايي در دفتر استاندار قم برگزار شد و طي آن طرفين در حضور مدير كل ورزش و جوانان و سرپرست هيئت وزنهبرداري استان قم در خصوص راهكارهاي توسعه اين رشته در قم بحث و تبادل نظر كردند.
در آغاز اين ديدار حسين رضازاده رئيس فدراسيون وزنهبرداري به ايراد سخن پرداخت و در خصوص وزنهبرداري و پيشرفتهاي اين رشته ورزشي در نقاط مختلف كشور و همچنين موفقيتهاي به دست آمده در اين رشته قدرتي صبحت كرد.
رضازاده: وزنه برداري قم در ردههاي پايه بسيار خوب كار ميكند
رئيس فدراسيون وزنهبرداري از اقدامات صورت گرفته توسط اداره كل ورزش و جوانان و هيئت وزنهبرداري استان قم براي توسعه اين رشته در قم به نيكي ياد كرد و در ادامه اظهار داشت: هيئت قم در ردههاي پايه بسيار خوب كار ميكند.
در ادامه اين جلسه محمدحسين شجاع فرد سرپرست هيئت وزنهبرداري استان قم گزارشي در مورد عملكرد هيئت وزنه برداري استان قم ارائه كرد و با اشاره به كارهاي صورت گرفته براي تحول در اين رشته در قم، ابراز داشت: هم اكنون نيز در حال استعداديابي و كار بر روي ردههاي سني پايه هستيم.
شجاعفرد: تعامل با آموزش و پرورش براي توسعه وزنهبرداري
شجاعفرد كه براي مدت سه ماه ديگر به عنوان سرپرست هيئت وزنهبرداري استان قم انتخاب شده است، در ادامه با اشاره به تعامل با آموزش و پرورش براي توسعه اين رشته، بيان داشت: در تعامل با آموزش و پرورش از ردههاي پايه كار سازندگي در اين رشته را شروع كردهايم.
سرپرست هيئت وزنهبرداري استان قم همچنين با اشاره به موفقيتهاي وزنهبرداري قم در مسابقات نوجوانان و جوانان كشور، ياد آور شد: هم پيشرفتهاي خوبي جوانان و نوجوانان ما داشتهاند و هم عناوين قابل توجهي در مسابقات كشوري كسب كردهايم تا در ارزيابي عملكرد سال 1391 فدراسيون وزنهبرداري، هيئت قم رده سيزدهم هيئتهاي كشور را به خود اختصاص بدهد.
جهانبيني: پيشكسوتان وزنهبرداري قم تجليل ميشوند
مدير كل ورزش و جوانان استان قم نيز ديگر سخنران اين جلسه بين استاندار قم و رئيس فدراسيون وزنهبرداري كشورمان بود كه از حمايتهاي اين اداره كل از اين رشته ورزشي خبر داد و بيان داشت: وزنهبرداري در گذشته براي ورزش قم افتخارات زيادي كسب كرده است.
عباس جهانبيني عنوان داشت: در حال حاضر اين رشته ورزشكاران پيشكسوتي دارد كه در سالهاي دور براي ورزش قم افتخارآفرين بودهاند و يكي از برنامههاي آينده اين است كه در مراسمي از پيشكسوتان اين رشته به صورت ويژه تجليل شود.
موافقت استاندار قم با ميزباني قم از وزنهبرداري نوجوانان و جوانان كشور
كرم رضا پيريايي استاندار قم نيز بعد از بررسي راهكارهاي پيشرفت وزنه برداري در قم و همچنين پيشنهاد حسين رضازاده رئيس فدراسيون وزنهبرداري مبني بر آمادگي اين فدراسيون براي واگذاري ميزباني مسابقات نوجوانان و جوانان وزنه برداري كشور به قم، موافقت خود را با اين موضوع اعلام كرد.
گفتني است: حسين رضازاده در حالي به سفر يك روزه خود به شهر مقدس قم پايان داد كه هدف اصلي وي از حضور در قم شركت در مجمع انتخابات هيئت وزنهبرداري استان قم بود، مجمعي كه به دليل حضور نيافتن تنها تنها كانديداي آن، در آن رايگيري صورت نگرفت و محمدحسين شجاعفرد با موافقت رضازاده به مدت سه ماه ديگر سرپرست هيئت وزنهبرداري قم باقي ماند.
نظر شما