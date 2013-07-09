به گزارش خبرنگار مهر، پرویز آژیده صبح سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت : این موفقیت با لحاظ امتیاز های دانشگاه در پنج شاخصِ پژوهش، آموزش، بین الملل، تسهیلات و فعالیت های اجتماعی واقتصادی به دست آمده است.

وی ادامه داد : در این رتبه بندی که توسط رده بندی پایگاه استنادی جهان اسلام انجام شده است این دانشگاه توانست رتبه ششم دانشگاه های کشور را از آن خود کند.

آژیده با بیان رشد 111 درصدی دانشگاه تبریز در شاخص های رتبه بندی گفت : این دانشگاه بر اساس رتبه بندی سال 90، 1/195 امتیازکسب کرده بود که این عدد در سال 91 به 14/412 رسیده است.

وی افزود: این دانشگاه بزرگترین قطب علمی در شمالغرب محسوب می شود که در سال های اخیر توانسته است نقش مناسبی در توسعه علم ایفا کند.

رئیس دانشگاه تبریز با اشاره به تعداد اعضای هیئت علمی این دانشگاه گفت: در این دانشگاه در حدود 600 نفر به عنوان هیئت علمی فعالیت می کنند، همچنین وجود 17 دانشکده با 20 هزار دانشجو سبب شده است این دانشگاه به عنوان یکی از بزرگترین و بهترین دانشگاه های کشور محسوب شود.

گفتنی است دانشگاه های اصفهان، پیام نور، شهید باهنر کرمان و گیلان نیز به ترتیب رتبه های 7 تا 10را در این نظرسنجی کسب کرده اند.