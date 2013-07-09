1500 مبلغ به مناطق مختلف لرستان اعزام شدند/ فعالیت 60 مبلغه در خرم آباد

حجت الاسلام علی خادمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اعزام مبلغان در بازه زمانی ماه مبارک رمضان به مناطق مختلف استان اظهار داشت: امروز یک هزار و 500 مبلغ به شهرستانها، بخش ها و روستاهای استان اعزام می شوند.

وی با بیان اینکه بخشی از این مبلغان از حوزه های علمیه قم، اصفهان و سایر استانها اعزام شده اند، گفت: درخواست ما اعزام بیش از یک هزار مبلغ بود که البته ما تلاش خود را در این رابطه کردیم ولی اعزام مبلغان به مبادی اعزام بستگی دارد.

مدیر کل تبلیغات اسلامی استان لرستان همچنین با اشاره به اینکه بخش اعظمی از جامعه ما را بانوان تشکیل می دهند، یادآور شد: خوشبختانه حوزه علمیه خواهران در لرستان نیز فعال هستند و تعداد زیادی فارغ التحصیل را به جامعه تحویل داده اند.

حجت الاسلام خادمی با بیان اینکه امسال تعداد 60 مبلغه در شهرستان خرم آباد کار تبلیغ را به صورت جلسات خانگی و جلسات قرآن انجام می دهند، یادآور شد: همچنین زمینه برای آموزشهای تکمیلی برای این مبلغات پیش بینی شده و مبلغات با گذراندن این دوره های آموزشی برای فعالیت در دبیرستانها، خوابگاه های دخترانه و ... به کار گرفته می شوند.

وی در پایان با تاکید بر اینکه مبلغان در ماه مبارک رمضان به همه مناطق اعزام می شوند، افزود: البته اولویت با مراکزی است که درخواست اعزام مبلغ داده باشند.

مدیر کل تبلیغات اسلامی استان لرستان با بیان اینکه نمی توانیم همه مناطق استان را برای اعزام مبلغ پوشش دهیم، ادامه داد: با توجه به وجود بیش از سه هزار و 700 روستا در لرستان برای پوشش کامل استان حداقل نیازمند به چهار هزار مبلغ هستیم.