نایب قهرمانی ووینام کار قمی در اجرای فرم مسابقات جهانی

مهدی اردستانی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: این قهرمان ارزنده در بخش فرم برای تیم اعزامی ووینام کشورمان به پیکارهای ووینام قهرمانی جهان در کشور فرانسه در تلاش برای کسب عنوان نخست عملکرد بسیار خوبی داشت و در نهایت به مقام نایب قهرمانی جهان دست پیدا کرد.

وی اضافه کرد: این در حالی است که رقابت‌های بخش مبارزه نیز در اوزان منهای منهای 60 بانوان و منهای 72 و به اضافه 90 آقایان نیز کاروان ورزشی کشورمان به مسابقات ووینام قهرمانی جهان سه نماینده دیگر از هیئت ورزش های رزمی استان قم داشت که خوشبختانه هر سه نفر صاحب نشان های طلا و نقره شدند.

رئیس هیئت ورزش رزمی استان قم ابراز داشت: در واقع بعد از مسابقات ووینام قهرمانی جهان در سال 2011 که با شرکت چهره های مطرح ووینام جهان در کشور پایه گذار این رشته یعنی ویتنام برگزار شد، این دومین حضور موفق ووینام کاران قمی در معتبرترین رقابت های جهانی این رشته محسوب می شود.

وی ادامه داد: در سال 2011 خانم ها خدیجه رضایی و پریسا حیدری در مسابقات ووینام قهرمانی جهان در کشور ویتنام به نمایندگی از هیئت ورزش های رزمی استان قم حضور یافتند و هر دو بانوی شایسته قم به ترتیب نشان های طلا و نقره را کسب کردند.

اردستانی یاد آور شد: اما در این دوره که با کیفیت و شرایط بهتری نسبت به دوره قبل در شهر پاریس فرانسه به انجام رسید، سه ورزشکار مرد نیز حضور داشتند که همراه با خدیجه رضایی توانستند مدال های ارزشمند نقره و طلا را به دست بیاورند.

وی عنوان داشت: در پایان رقابت های جهانی ووینام سال 2013 در کشور فرانسه تیم ملی ووینام کشورمان با کسب دو نشان طلا، هفت نقره و سه برنز به کار خود پایان داد در حالی که تیم ملی ووینام فدراسیون ورزش های رزمی در آخرین روز رقابتهای جهانی که با عنوان ورلد گیمز در فرانسه به انجام رسید، توانست با کسب یک نشان طلا، دو نقره و یک برنز دیگر با کسب مجموع 12 مدال به کار خود پایان بدهد.

رئیس هیئت ورزش های رزمی استان قم تصریح کرد: به تک تک مدال آوران قمی از مسابقات ووینام قهرمانی جهان در کشور فرانسه افتخار می کنیم و می بالیم که این عزیزان موجب سربلندی و عزت ورزش قم و همچنین مردم و مسئولان قم شده اند و امیدواریم حمایت و استقبال خوبی از آنها داشته باشیم.

