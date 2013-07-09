20 درصد از معوقات بدهكاران بزرگ شهرداري وصول شد/ اخطارقطع برق

به گزارش خبرنگار مهر ، ابوالفضل انتظاري صبح سه شنبه در نشست معاون اداري و مالي شهرداري مشهد اظهار كرد: معوقات كلان بالاي يك ميليون تومان بدهي كه تعداد آنها 15 هزار نفر است با هماهنگي هاي انجام شده 16 و نيم ميليارد تومان از مبلغ كل 40 ميليارد تومان اين معوقات وصول شد.

معاون اداري و مالي شهرداري مشهد افزود: با هماهنگي هاي انجام شده با شركت برق در چند ماه آينده پس از ارسال اخطاريه برق اين مشتركين قطع خواهد شد.

وي افزود: طيق قانون عمران و نوسازي شهر مصوب مجلس شوراي اسلامي مكلف هستيم در ارديبهشت ماه هر سال قبوض عوارض و نوسازي پلاك هاي شهري را محاسبه و تنظيم و چاپ براي همه صاحبان پلاك ارسال مي شود و تا پايان سال پرداخت قبض عوارض را انجام دهند.

وي با اشاره به اينكه در سال هاي گذشته در مشهد و شهرداريهاي سراسر كشور قبوض به موقع چاپ و توزيع نمي شد افزود: امسال براي اواين بار در تاريخ شهرداري ها توانستيم به نظم و انضباط اداري برسيم و اين قبوض به موقع به دست صاحبان پلاك ها برسد.

انتظاري گفت: سال 91 پرداخت قبوض نوسازي در مقايسه با سال قبل از آن 31 در صد رشد داشته است و پيش بيني كه در سال 92 نيز رشد داشته باشيم.

وي بيان كرد: طبق مصوبه شوراي شهر مشهد كساني كه قبض عوارض آنها بالاي 20 هزار تومان باشد مي توانند به اقساط پرداخت كنند.

انتظاري يادآور شد: امكان پرداخت قبوض در درگاه هاي الكترونيكي ميسر است و كساني كه در مهلت مقرر پرداخت عوارض نو سازي نداشته باشند طبق قانون نوسازي و عمران شهري سالانه 9 در صد جريمه مي شوند.

646 هزار قبض عوارض براي سال 92

وي با تاكيد بر اينكه كساني كه به موقع پرداخت كنند شامل 10 درصد تخفيف مي شوند اعلام كرد: در سال 91 كل قبوض عوارض نوسازي توزيع شده 540 هزار قبض بوده است كه در سال جاري با توجه به تفكيك هاي جديد و واحدهاي شناسايي شده جديد 646 هزار قيض صادر مي شود.

وي با بيان اينكه در سال گذشته 88 در صد از مبلغ مصوب بابت عوارض و نوسازي از صاحبان پلاك ها دريافت شد افزود: در سال گذشته از مجموع 30 ميليارد تومان مصوب 26و نيم ميليارد تومان و صول شده است.

معاون اداري و مالي شهردار مشهد افزود: پيش بيني امسال بودجه 50 ميليارد تومان است كه با توجه به اطلاع رساني و تسهيل در پرداخت ها پيش بيني مي شود امسال به صد درصد وصول برسيم.

معاون اداري و مالي شهرداري مشهد افزود: در عوارض خودرويي نيز در سال گذشته نسبت به مدت مشابه سال قبل 40 در صد افزايش وصولي داشته ايم.

وي دليل افزايش وصول عوارض خودرو را به كار گرفتن پيمانكاران را در مراكز شماره گذاري نيروي انتظامي و پاركينگ ها ي ترخيص خودرو و جايگاه هاي سوخت CNG دانست و افزود: نيروي انتظامي خودورهايي را كه برچسب عوارض خودرو نداشته باشند جريمه مي كند.