ابلاغ تفاهم نامه میان خيرين سلامت و دانشگاه ها برای ساخت خوابگاه 

به گزارش خبرنگار مهر، جهانگیری با اعلام این خبر افزود: به زودي متن تفاهم نامه و ابلاغيه ي مورد اشاره به دانشگاه ها و دانشكده هاي علوم پزشكي كشور ارسال مي شود.

مسئول امور رفاهي دانشجويان علوم پزشکی اضافه كرد: در جلسات مشتركي كه با همكاران مجمع خيرين مباحث كارشناسي و راهكارهاي اجرايي موضوع تفاهم نامه را بررسي کردیم مقرر شد علاوه بر فعاليت دانشگاه ها در قالب تفاهم نامه مذكور، اولويت هايي از سوي ستاد وزارت بهداشت و مجمع خيرين سلامت كشور تعيين و پيگيري شود.

وی اضافه کرد: در جامعه ايراني نگرش خوب به موضوع وقف و اهدا و انجام كار خير بر كسي پوشيده نيست. پتانسيل خوب مجامع خيرين سلامت فرصتي است براي بهبود وضعيت زندگي خوابگاهي دانشجويان كه توجه به آن در اولويت برنامه هاي امور رفاهي وزارت بهداشت قرار گرفت و امید می رود زمينه خوبي براي اقدامات مناسب و مثمرثمر در سطح دانشگاه ها فراهم شود.

جهانگیری اظهار داشت: لازم است ويژگي و اهميت خاص خوابگاه دانشجويي در بين مجموعه خدماتي كه دولت به دانشجويان ارايه مي دهد بيش از پيش تبيين شود و بهترين روش براي دستيابي به اين مهم تغيير نگرش جامعه نسبت به ميزان تاثيرخوابگاه دانشجويي بر روند اهداف تحصيلي دانشجويان به ويژه در دانشگاه هاي علوم پزشكي است.

به گزارش مهر، سیدرضا نیری مشاور وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دبیر کل مجمع خیرین سلامت کشور به مدیران عامل مجمع خیرین سلامت در استانها ابلاغ کرده است با دانشگاههای علوم پزشكي همکاری کنند.

در این ابلاغیه توجه خیرین سلامت به خوابگاههای دانشجویی در دانشگاهای علوم پزشکی به منظور جایگاهی برای تربیت افراد متخصص و متعهد برای رفع مشکلات مردم مورد توجه قرار گرفته است.