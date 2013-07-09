به گزارش خبرنگار مهر، سید عبدالمجید قائم محمدی در سی و نهمین نشست آموزشی مدیران و کارشناسان روابط عمومی دستگاه‌های اجرایی استان یزد اظهار داشت: روابط عمومی ها باید همواره از افراط و تفریط پرهیز كرده و به عنوان چشم بینای دستگاه اجرایی خود نسبت به حل مشکلات احتمالی و تقویت نقاط قوت تلاش کنند.

وی ادامه داد: انعکاس درست خدمات و اقداماتی که در دستگاه ها صورت می گیرد موجب تقویت همبستگی اجتماعی و تقویت روحیه نشاط و امید در جامعه شده و همواره باید یکی از برنامه های اصلی روابط عمومی ها ارتباط مستمر با رسانه ها باشد.

مدیرکل روابط عمومی استانداری یزد گفت: روابط عمومی موفق است که یک روش علمی را اجرا کند و برگزاری این دوره های آموزشی در راستای همین موضوع است.

قائم محمدی گفت: به فضل خداوند و همکاری که مسئولان و کارشناسان روابط عمومی ها و هیئت رئیسه دوره های مختلف شورای هماهنگی روابط عمومی های استان یزد داشتند، سی و هشت نشست آموزشی برگزار شده که منشا ثمرات و فواید بسیاری به اذعان خود کارشناسان روابط عمومی ها بوده است.

رئیس شورای هماهنگی روابط عمومی های استان یزد بيان كرد: در این شورا کارهای ماندگاری برای کسب درآمد شورا برای انجام برنامه ها از جمله تاسیس کانون تبلیغاتی و تاسیس صندوق قرض الحسنه و ... انجام شده که با قوت و برنامه ریزی انجام شده به کار خود ادامه می دهد.

قائم محمدي ادامه داد: مبلغ وام قرض الحسنه از حق عضویت اعضا از 800 هزار تومان به دو میلیون تومان افزایش یافته و ماهانه قرعه کشی بین اعضا انجام می شود.

مشاور استاندار يزد در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اتمام مهلت قانونی هیئت رئیسه شورای هماهنگی روابط عمومی های استان یزد گفت: در هیئت رئیسه شورا از افراد متخصص و دارای وقت آزاد استفاده شد و به طور قطع در این دوره نیز از افرادی که فرصت کافی برای حضور در شورا و اجرای برنامه ها را دارند درخواست کاندیداتوری داریم و برای ما فعالیت و کار مهم است نه اینکه اسم و رسم و فقط نام افراد حضور داشته باشد.

رئیس شورای هماهنگی روابط عمومی های استان یزد گفت: فراخوان جشنواره روابط عمومی های استان یزد در حال تدوین است و به زودی برای روابط عمومی ها ارسال خواهد شد و تدوین سند چشم انداز روابط عمومی های استان نیز مراحل نهایی خود را طی می کند.

در انتخابات هيئت رئيسه شوراي هماهنگي روابط عمومي هاي استان يزد، 10 نفر كانديدا شدند كه پس از برگزاري انتخابات، عباس گلرسان با 73 رای، سید محمدرضا آقایی با 66 رای، امیرحسین حاتمی نسب و حامد سلطانی با 43 رای و مهدی نشاسته گر با 36 رای به عنوان اعضای اصلی و مریم دهقانی با 34 رای به عنوان عضو علی البدل شورای هماهنگی روابط عمومی های استان یزد انتخاب شدند.

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عكس: مسعود ميرجليلي