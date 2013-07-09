به گزارش خبرنگار مهر، چند هفته‌ای از برگزاری انتخابات می‌گذرد ولی انتخابات شورای اسلامی شهر بوشهر هنوز در دست بررسی است و با توجه به اعتراض تعدادی از نامزدها به این انتخابات، بازشماری آرا در این شهر همچنان ادامه دارد.

با اعتراض 51 نفر از نامزدهای انتخابات شورای شهر بوشهر به روند برگزاری این انتخابات و همچنین نحوه شمارش آرا، معترضین 11 صندوق را به عنوان صندوق‌های مشکل‌دار معرفی کردند و خواستار بازشماری آرا شدند.

با تصمیم هیئت نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی استان بوشهر، پنج صندوق از این 11 صندوق به صورت راندوم(تصادفی) انتخاب شد و کار بازشماری آرا در این صندوق‌ها انجام شد و نمایندگان معترضین و همچنین اعضای اصلی و علی‌البدل انتخاب شده در این انتخابات بر بازشماری آرا نظارت کردند و هنگام شمارش حضور داشتند.

بر اساس اعلام دبیر هیات نظارت انتخابات شوراهای استان بوشهر، بازشماری صندوق‌ها در افراد اصلی و علی‌البدل تاثیری نداشته و منجر به تغییر در ترکیب اعضای اصلی و علی‌البدل شورای شهر بوشهر نشده است.

بازشماری آرا در پنج صندوق دیگر/ عدم حضور نمایندگان معترضین

هر چند پنج صندوقی که در مرحله اول در بوشهر بازشماری شد، به صورت راندوم از بین 11 صندوق معرفی شده توسط معترضین انتخاب شد ولی در مرحله دوم بازشماری آرا، پنج صندوق دیگر به صورت راندوم از بین همه صندوق‌های انتخاباتی شهر بوشهر انتخاب شد.

تفاوتی که در بازشماری این صندوق‌ها با مرحله اول بازشماری آرا وجود دارد این است که در این مرحله، نمایندگان معترضین حضور ندارد و کار بازشماری با حضور نمایندگان اصلی و علی‌البدل شورای شهر بوشهر انجام می‌شود.

فرماندار شهرستان بوشهر در این زمینه اظهار داشت: با توجه به رأی نزدیک برخی از منتخبان اصلی شورا با اعضا علی البدل، کار بازشماری 5 صندوق اخذ رای به شماره 67-66-54-50 و 13 در محل فرمانداری آغاز شد.

غلامحسین خسروی اضافه کرد: با توجه به بازشماری پنج صندوق اخذ رأی در روزهای گذشته و اثبات عدم تخلف در آنان و احتساب پنج صندوق جدید که به قید قرعه انتخاب شده‌اند، در مجموع 10 صندوق مورد بازشماری قرار می گیرند.

وی با اشاره به نامه هیات نظارت استان مبنی بر عدم حضور معترضین یا نمایندگان آنان در جلسه بازشماری صندوق‌های جدید، گفت: در نامه ارسالی از سوی هیات نظارت استان اشاره‌ای به حضور معترضین یا نمایندگان آنان در جلسه بازشماری نشده است کما اینکه در بازشماری پنج صندوق اول، با نظر هیات نظارت، معترضین حضور داشتند ولی در نامه جدید تنها به حضور منتخبین اصلی و علی البدل شورا اشاره شده است.

فرماندار بوشهر اضافه کرد: از آنجا که برای ما نامه هیات نظارت استان ملاک عمل است، در بازشماری جدید از معترضان دعوت به‌عمل نیامده است.

جابه‌جایی آرا در بازشماری صندوق‌های رای جزیی بوده است

جانشین ستاد انتخابات استان بوشهر اظهار داشت: برگزاری همزمان انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای اسلامی شهر و روستا تجربه جدیدی بود که با توجه و نگاه خاص استاندار بوشهر به این مسئله و اختصاص فضا و تجهیزات ویژه به این امر هیچ گونه مشکلی در این زمینه در استان نداشتیم.

نصرالله شفیعی افزود: در رابطه با نتایج برگزاری چهارمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا 80 شکایت در شهرها و 94 شکایت نیز در روستاها داشتیم که پس از بررسی در هیئت‎های اجرایی برخی از این شکایت‎ها پذیرفته شدند.

وی با تقدیر از مدیریت صحیح معاون سیاسی استاندار در این زمینه ادامه داد: روحانیون و ائمه جمعه و جماعات استان نقش مهمی در روشنگری مردم و تشویق آنان برای حضوری آگاهانه در پای صندوق‎های رای داشتند.

جانشین ستاد انتخابات استان بوشهر یادآور شد: تلاش ما این بود با تکیه بر امر بی‌طرفی همه عوامل، انتخاباتی سالم برگزار شود که خوشبختانه در این زمینه موفق عمل کردیم و هیچ گزارشی در این زمینه در استان نداشتیم.

شفیعی گفت: در رابطه با نتایج انتخابات شوراهای اسلامی جز در دو شهر برازجان و بوشهر در سایر شهرها مشکل خاصی نداشتیم و در بازشماری آرا در این دو شهر فقط جابه‌جایی‌های جزیی داشته‌ایم.

امکان تغییر و جابجایی افراد اصلی و علی‌البدل وجود دارد

دبیر هیات نظارت بر انتخابات استان بوشهر با بیان این که هیچ کدام از معترضین در شهرهای بوشهر و برازجان مستنداتی ارایه نداده اند، اظهار داشت: از آنجایی که اعتقاد داریم با تلاش‌های هیات‌های اجرایی انتخابات کاملا سالمی برگزار شده است لذا برای شفاف سازی بیشتر پنج صندوق از 11 صندوقی که معترضین خودشان بر روی آن ها اعتراض داشتند را مورد بررسی مجدد قرار دادیم که در این پنج صندوق هیچ تغییری در نتیجه آرا صورت نگرفت؛ البته بخشی از آرایی که به دلیل خستگی خوانده نشده بود، بررسی و لحاظ شدند.

حجت الاسلام سید مهدی موسوی‌نژاد با بیان این که معترضین در اعتراضیه خود نوشتند که در یک شعبه در برخی تعرفه‌ها دو دستخط دیده شده‌است، افزود: با پیگیری‌های صورت گرفته مشاهده شد که خودکار یکی از شعبه ها دچار اشکالاتی بوده و مردم با خودکاری دیگر تعرفه‌ها را با دستخط خودشان پر می‌کردند و هیچ گاه دو دستخطی نبوده است.

وی ادامه داد: به عبارتی در این صندوق کد نامزدها با یک خودکار و نام آن ها با یک خودکار دیگر و با یک دستخط نوشته شده که البته تعدادشان بسیار اندک بود.

موسو‌ی‌نژاد درخصوص شایعات خرید آرا توسط برخی کاندیداها نیز گفت: ما خرید آرا را نفی نمی‌کنیم اما چگونه می‌توان در هر خانه‌ای یک مامور گذاشت و از ورود حامیان کاندیداها در این منازل برای دریافت مثلا شناسنامه یا کارت ملی جلوگیری کرد؟ قطعا اگر گزارشی در این زمینه در روز انتخابات رسیده بود بررسی می شد.

انتخابات بوشهر سالم برگزار شد/ انتخابات باطل نمی‌شود

وی در خصوص رای دادن برخی غیربومی‌ها در شهر بوشهر گفت: در قانون اشاره شده شهرهایی که بالای 100 هزار نفر جمعیت دارند می‌توانند از خارج از آن نیز در انتخابات شرکت کرده و رای بدهند و این موضوع منع قانونی ندارد.

نماینده دشتستان در مجلس شورای اسلامی با بیان این که همین الان می‌توان صحت انتخابات بوشهر و برازجان را تایید کرد افزود: تنها به دلیل این که تعداد آرای نفرات آخر راه یافته به شورا با اعضا علی البدل بسیار نزدیک بود و برای این که تمامی شبهه‌های مردم برطرف شود تصمیم گرفتیم صندوق‌های بیشتری را بازشماری کنیم.

دبیر هیات نظارت استان ابراز داشت: انتخابات کاملا سالم برگزار شده است یعنی هیات های اجرایی، نظارت و نیروهای برگزارکننده انتخابات به صورت برنامه ریزی شده انتخابات را به نفع کسی هدایت نکرده‌اند. بنابراین این انتخابات کاملا سالم است.

وی با اشاره به افزایش یا کاهش آرای تمامی کاندیداها در پنج صندوق بررسی شده، اظهار داشت: همین که آرای تمامی نامزدها در بوشهر و برازجان افزایش یا کاهش داشت بیانگر سلامت انتخابات بوده و اثبات می کند که مدیریت شده نیست.

موسوی نژاد تصریح کرد: ممکن است بازشماری پنج صندوق بعدی تاثیری در نتیجه آرای برخی نامزدهای نزدیک به هم داشته باشد اما تعمدی در کار نبوده که موجب ابطال انتخابات شود.