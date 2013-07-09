مبلغین باید به روز باشند/ قرآن اصیل ترین منبع برای مبلغان است

حجت الاسلام محمدرضا صالح در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به فواید تبلیغ و سابقه دیرینه آن در حوزه علمیه قم عنوان کرد: از ابتدا در حوزه بنا بر این نبود که طلبه تنها به کسب علم بپردازد بلکه حوزه بر این امر توجه داشت که طلبه باید از علمی که آموخته برای روشنگری و هدایتگری جامعه استفاده کند.



وی ادامه داد: همین توجه به تبلیغ بود که ما در طول تاریخ شاهد بودیم که بسیاری از روحانیون دارای نفوذ اجتماعی بسیار بالایی بودند که در بسیاری از مواقع راه گشا بود.



معاون فرهنگی جامعه المصطفی در ادامه با بیان این مطلب که جنس جامعه امروز با گذشته فرق دارد ابراز داشت: امروز بسیاری از افراد جامعه تحصیلکرده و دارای اطلاعات متنوع هستند و به همین دلیل اولین نیاز امروز جامعه تبلیغی این است که سطح دانش و معلومات خود را به سرعت به جوامع امروز برساند.



وی با تاکید براینکه مبلغان باید به روز باشند عنوان کرد: دسترسی مخاطب به منابع فراوان اطلاعات موجب شده تا اطلاعات صحیح و ناصحیح به مخاطب عرضه شود و به همین دلیل یک مبلغ باید به منابع اصیل دسترسی داشته و اطلاعات صحیح را به مخاطب عرضه کند.



صالح با تاکید بر پیوند عمیق مبلغین با قرآن، علما و احادیث ابراز داشت: قرآن اصیل ترین منبع دین اسلام است که می شود به آن استناد کرده و بسیاری از مشکلات جامعه را حل کرد و بنابراین مبلغ باید با تسلط کامل به قرآن کریم نیازهای روز جامعه را شناخته و آنها را حل کند.



وی بیان کرد: جامعه جوان امروز از یک روشنفکری و اقبال قابل توجهی به حیات اهل بیت برخوردار است و در داخل و خارج کشور وقتی حیات اصیل اهل بیت و ویژگی های شخصی آنان مطرح می شود افراد از هر قشری که باشند شگفت زده می شوند که در اسلام چنین شخصیت های والایی وجود دارد که دارای چنین تفکر و اندیشه بوده اند.



معاون فرهنگی جامعه المصطفی بیان کرد: مبلغین دارای جایگاه اجتماعی بالایی هستن و در قبال این جایگاه مسئول هستند و افکار و اندیشه جامعه مانند امانت و فرصتی است که باید به دور از دیدگاه های جناحی و حزبی برای ترویج و توسعه دین استفاده شود.

