به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ رضا جعفرنیا ظهر امروز در نشست خبری با اصحاب رسانه و مطبوعات، ضمن تبریک به مناسبت فرارسیدن ماه مبارک رمضان اظهار داشت: با تلاش ماموران پلیس راهور، بنابر آمار و اطلاعات موجود طی سه ماه نخست سالجاری میزان وقوع بسیاری از تخلفات و حوادث رانندگی در غرب استان تهران کاهش چشمگیری داشته است و این امر تنها با همکاری و تعامل بسیار مطلوب شهروندان و رعایت قوانین و مقررات راهنمایی محقق شد.

صدور 6636 گواهینامه رانندگی در سه ماه نخست سالجاری

این مسئول در ادامه به ارائه آماری از عملکرد پلیس راهور غرب استان تهران پرداخت و عنوان کرد: طی سه ماه نخست سالجاری بالغ بر شش هزار و 600 گواهینامه رانندگی صادر شده است که این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته بیش از 530 مورد افزایش داشته است، همچنین میزان تصادفات منجر به فوت در شهرستانهای غرب استان تهران با کاهش چشمگیری روبرو بوده است و در زمینه تصادفات موتور سیکلتها نیز با اجرای طرح های بازدارنده و برخورد با موتور سیکلت سواران متخلف، میزان وقوع این تصادفات نیز با کاهش مطلوبی روبرو بوده است.

وی ادامه داد: همچنین طی این مدت در حوزه تصادفات خودروها نیز بیش از 70 درصد موارد مربوط به برخورد خودروها با عابرین پیاده بوده است که نشان دهنده عدم رعایت قوانین مربوط به حق تقدم عابرین پیاده از سوی رانندگان و ب احتیاطی عابرین و عدم استفاده از پلهای عابر است.

پلیس راهور غرب استان تهران در رضایتمندی شهروندان از عملکرد ایام نوروز در سطح کشور اول شد

سرهنگ جعفرنیا از طرح تشدید برخورد با خودروهای متخلف خبر داد و افزود: در این زمینه طرح هایی در نظر گرفته شده است و با متخلفین به شد برخورد خواهد شد.

این مسئول به ارائه گزارشی از عملکرد پلیس راهور غرب استان تهران در ایام نوروز اشاره کرد و یادآور شد: با تلاش ماموران پلیس راهور در ایام نوروز، این حوزه انتظامی از نظر میزان رضایتمندی شهروندان از عملکرد پلیس، موفق به کسب رتبه برتر در سطح کشور شد.

98 درصد شهروندان غرب استان تهران قانونمند هستند

رئیس پلیس راهور غرب استان تهران گفت: در ابام نوروز سالجاری با ارائه آموزشهای پلیسی و ترافیکی در تمام مقاطع تحصیلی، مراکز نظامی و انتظامی، ادارات، ناوگان حمل و نقل عمومی، در نماز جمعه و....، بالغ بر 12 هزار همیار پلیس در غرب استان تهران آموزش دیدند که هدف از این طرح، ارتقای سطح آگاهی شهروندان، تریج فرهنگ صحیح ترافیک و اجرای صحیح و دقیق قوانین راهنمایی است.

وی بیان کرد: با اجرای اینطرح و طرح های مشابه، از جمله اصلاح قوانین راهنمایی و رانندگی که از سال 52 تغییر پیدا نکرده بود و با افزایش مبالغ جرایم نقدی تخلفاتی، بیش از 98 درصد شهروندان در شهرستانهای غرب استان تهران، قانونمند شده اند که این مساله بسیار قابل توجه و مطلوب است.

وجود اماکن عمومی پر رفت و آمد در معابر اصلی، عامل اساسی ترافیک شهریار

سرهنگ جعفرنیا در زمینه علمکرد پلیس راهور در شهرستان شهریار متذکر شد: با تجهیز مطلوب امکانات ترافیکی، شهریار اولین شهرستان غرب استان تهران است که به چراغهای هوشمند راهنمایی مجهز شده است، همچنین با توجه به مواصلاتی بودن محورهای شهریار، بیش از 60 درصد خودرهای عبوری مربوط به دیگر شهرستانها است.

این مسئول به یکی از مشکلات ترافیکی موجود در شهریار اشاره کرد و گفت: وجود اماکن عمومی پر رفت و آمد در خیابانها و معابر اصلی شهر یکی از معضلات ترافیکی شهریار است، وجود دانشگاه آزاد، بیمارستان امام سجاد (ع) و ساختمان شهرداری و.... که از اماکن پر رفت و آمد هستند، موجب ترافیک شدید در خیابان ولیعصر (عج) شده است، که این مساله برای این مراکز نیز مشکلاتی به دنبال دارد، به عنوان مثال گره های ترافیکی موجود در این خیابان، عبور و مرور آمبولانسهای بیمارستان را با مشکل مواجه می کند، که با توجه به این موارد باید تمهیدی برای این موضوع اندیشیده شود.