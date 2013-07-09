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۱۸ تیر ۱۳۹۲، ۱۳:۴۸

دو مقام قهرمانی برای البرز؛

طلای تکواندوی نوجوانان آسیا بر گردن بانوی ساوجبلاغی/ نایب قهرمانی جوان کرجی در مسابقات آسیایی اسنوکر

طلای تکواندوی نوجوانان آسیا بر گردن بانوی ساوجبلاغی/ نایب قهرمانی جوان کرجی در مسابقات آسیایی اسنوکر

کرج - خبرگزاری مهر: هانیه اخلاقی تکواندوکار شهرستان ساوجبلاغ و امیر سرخپوش اسنوکرباز کرجی موفق شدند در مسابقات آسیایی به ترتیب مدال طلا و نقره مسابقات را ازآن خود کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، این بانو در مسابقات آسیایی که در کشور اندونزی برگزار شد با پشت سر گذاشتن رقبای خود مدال طلای رده سنی نوجوانان را از آن خود و عنوان فنی ترین بازیکن تکواندو آسیا را به نام خود ثبت کرد.

این مسابقات با حضور کشور های مختلف آسیایی به صورت انفرادی برگزار شد.

 فرماندار و رئیس اداره ورزش شهرستان ساوجبلاغ از این بانوی ورزشکار قدردانی کردند.

نایب قهرمانی جوان کرچی در مسابقات اسنوکر آسیا

همچنین امیر سرخپوش نیز در مسابقات آسیاسی اسنوکر (شش توپ) موفق به کسب مقام نایب قهرمانی این مسابقات شد.

وی روز گذشته در میان استقبال خانواده و شماری از مردم به کرج بازگشت.

 

کد مطلب 2093456

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