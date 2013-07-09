به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام غلامرضا قندهاری پیش از ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران در دفتر این ستاد در گرگان اظهار کرد: ستاد بازسازی وظایف مختلفی را بر عهده دارد که شناسایی منابع بر اساس توانمندی استان، استفاده از ظرفیت های استانی در جهت بازسازی عتبات عالیات، هماهنگی و بهره مندی از توانایی اقشار مختلف از جمله موراد مورد پیگیری ستاد است.

وی ادامه داد: مسئله جمع آوری نذورات مردم و اعزام نیروی فنی بر اساس اعلام نیاز ستاد بازسازی کشور دو ماموریت اصلی ستاد بازسازی عتبات عالیات استان است.

وی خاطر نشان کرد: هر ستاد می تواند پروژه ای را بر عهده گرفته و تمامی مراحل اجرای تا زمان اتمام را انجام دهد و ما نیز به دنبال آن هستیم پروژه ای را قبول کرده و با استفاده از کمک های مردمی استان به انجام برسانیم.

حجت الاسلام قندهاری درباره نحوه استفاده از کمک های مردمی گفت: ما به هیچ وجه حق استفاده از نذورات مردم را نداریم چراکه نذورات تنها باید در راهی که از سوی اهدا کننده اعلام کرده استفاده شود و با توجه به اینکه هزینه اعزام افراد به لحاظ ریالی سنگین است از مردم تقاضا داریم بخشی از نذورات خود را به این مسئله اختصاص دهند.

وی تصریح کرد:‌ ستاد در زمینه تهیه دفتر کار نیز نیاز به کمک دارد و خیرین می توانند در این زمینه و تهیه امکانات مورد نیاز نیز اقدام کنند.

وی افزود:‌ به منظور استفاده صحیح از کمک های نقدی افراد پس از واریز کمک ها به حساب می توانند نوع نذورات خود و اینکه این مبلغ در چه زمینه ای مصرف شود را بر روی فیش واریزی نوشته و فیش را به دفتر ستاد ارسال کرده و یا از طریق تلفن اعلام کنند.

قندهاری، شماره حساب های بانکی ستاد بازسازی عتبات عالیات را در استان شامل بانک ملی شعبه پانزده خرداد گرگان شماره حساب 0109278475004، بانک ملت شعبه شهید رجایی گرگان شماره حساب های 3310013374 و یا 3310001789، بانک سپه شعبه ولی عصر (عج) گرگان شماره حساب 310089 و موسسه مالی اعتباری مهر شعبه ولی عصر (عج) گرگان 18-90909090-30-9101 اعلام کرد.