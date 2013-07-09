نصرت الله سپهر در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص برپایی نمایشگاه صنایع دستی در شهر کلار عراق گفت: با توجه به روابط فرهنگی ایران با عراق و خصوصا استان کرمانشاه و هم چنین طی نشست هایی که در قصرشیرین با نمایندگان عراقی برگزار شد طرح برگزاری این نمایشگاه داده و هم اکنون در دست بررسی است.

وی افزود: همچنین در این نشست، پیشنهاد سه برنامه فرهنگی هنری در عراق را به هیات عراقی ارائه دادیم.

سپهر ادامه داد: برپایی نمایشگاه تخصصی صنایع دستی کشور ایران با محوریت استان کرمانشاه، برپایی شب فرهنگی در گرمیان عراق شامل نمایشگاه عکس مکان های تفریحی توریستی ایران، اجرای موسیقی سنتی محلی و ..با عراق با توجه به قرابت های فرهنگی دو کشور مطرح شد.

معاون صنایع دستی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری استان کرمانشاه گفت: برگزاری این نمایشگاه منوط به حمایت دولت بوده و برای برگزاری آن باید علاوه بر بودجه های استانی بودجه هایی از مرکز کشور نیز به این امر اختصاص یابد.

وی تصریح کرد: در صورت برگزاری این نمایشگاه می توان اشاعه فرهنگ ایران را از طریق این نمایشگاه شاهد بود.

سپهر گفت: استان کرمانشاه با کشور عراق از لحاظ فرهنگی بسیار قرابت داشته که از آن جمله می توان به لباس های محلی اشاره کرد.

وی افزود: بر این اساس در سال گذشته ما توانستیم بیش از 35 میلیارد صادرات گیوه زیرپارچه ای را به کشور عراق داشته باشیم.

وی ادامه داد: هم اکنون 10 نوع گیوه در کرمانشاه تولید می شود که بازار خوبی را نیز در عراق دارد.

معاون صنایع دستی استان کرمانشاه گفت: با توجه به فلسفه اقتصاد رونق صنایعی چون صنایع دستی به عنوان یک تولید ملی محسوب شده و موجب رشد اقتصادی خواهد شد که خود زمینه ساز حماسه اقتصادی است.

وی افزود: صنایع دستی یکی از تولیدات ارزان با مواد اولیه ارزان بوده که بعضا در قیاس با کالاهای صنعتی از کیفیت بیشتر و قیمت پایینتری برخوردار است.

سپهر در پاسخ به خبرنگار مهر که " با توجه به قیمت و دستمزد پایین صنایع دستی چگونه می توان رونق اقتصادی را از این طریق شاهد بود؟ و آیا با این دستمزدها کسی به سمت این صنعت خواهد آمد؟" گفت: البته صنایع دستی طرفداران خود را دارد اما برای رسیدن به اقتصادی شکوفا با بهره گیری از این صنعت و تشویق جوانان به سمت صنایع دستی و تولید آن مسئولین و خصوصا بنده به نوبه خود موظفم برای این امر اقدام و خواستار برنامه های حمایتی در این زمینه از هنرمندان صنایع دستی باشم.

وی افزود: البته سایر مسئولین و دولت نیز در این زمینه باید حمایت کرده چرا که میزان حمایت از فرهنگ و هنر که بعد وسیعی از آن صنایع دستی است کمک به رونق اقتصادی و تولید ملی است.

معاون صنایع دستی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری استان کرمانشاه، توسعه جامعه را در توسعه زیرساخت های آن دانست و گفت: صنایع دستی یکی از صنایع ارازانترین صنایع با مواد اولیه ارزان است که می تواند در روستاها نیز به عنوان زیرساخت های جامعه تولید شود.

وی افزود: بنابراین کسانی که می خواهند حاشیه نشینان جامعه کم باشند و کسانی که مسئول احیای روستا ها بوده و در زمینه اشتغال جوانان فعالیت می کنند باید بدانند که همه اینها دریچه هایی است که به سمت صنایع دستی باز می شوند.

معاون صنایع دستی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری استان کرمانشاه گفت: آثار و صنایع دستی در واقع پیشینه فرهنگی ما بوده و دانش هزاران ساله ما در این زمینه می تواند به توسعه اقتصادی کشور کمک کند.

سپهر در پایان افزود: در سال گذشته 148 اثر ارزشمند صنایع دستی کشور توانست از سازمان یونسکو نشان مرغوبیت کالا و مهر اصالت دریافت کند که نشان از جایگاه والای صنایع دستی ایران داشته و این خود یک توجیه مناسب برای حرکت به سمت رونق این صنعت است.