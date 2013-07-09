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۱۸ تیر ۱۳۹۲، ۱۳:۳۴

پيوند كليه دربيمارستان شهيد محمدي بندرعباس به صورت هفتگي انجام مي شود

پيوند كليه دربيمارستان شهيد محمدي بندرعباس به صورت هفتگي انجام مي شود

بندرعباس - خبرگزاری مهر: رئيس مركز آموزشي درماني شهيد محمدي بندرعباس با اشاره به اينكه يكي از نيازهاي درماني بيماران نارسايي كليه انجام عمل پيوند كليه است، گفت: پيوند كليه دربيمارستان شهيد محمدي بندرعباس به صورت هفتگي انجام مي شود.

به گزارش خبرنگار مهر، محمودرضا مسعودی ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهارداشت: دو راه درمان  بيماران نارسايي كليه وجود دارد که یکی دیالیز و یکی پیوند است. امروزه دیالیز را به عنوان درمان نمی شناسند بلکه به عنوان یک راه موقت و پشتیبانی است و درمان انتخابی بیماری کلیه پیوند کلیه است.

مسعودي ادامه داد: امروزه دیالیز پیشرفت های زیادی کرده است و در کنار آن داروهای مختلفی وجود دارد که به بیماران می دهند و بیماران دیالیز دیگر حالت کم خونی و بدحالی قدیم را ندارند. ولی بیمار باید هفته ای دو الی سه روز باید زیر دستگاه برود و از خانواده اش جدا بشود و مدتی خونش از مواد زائد تصفیه بشود. این یک روش موقتی است. برای این روش بیمار باید یک دسترس عروقی داشته باشد و در عروق گردنی استفاده می شود که بیمار تا سه ماه می تواند از آن استفاده کند.

وی با اشاره به راه اندازي بخش پيوند كليه در بيمارستان شهيد محمدي بندرعباس ابرازداشت: بخش پيوند كليه با تمام امكانات و كادر پزشكي مجرب تاكنون 5 عمل پيوند كليه را انجام داده است.

وي ادامه داد: با راه اندازي بخش پيوند كليه دربيمارستان شهيد محمدي بندرعباس گام مهمي در بي نيازكردن هرمزگان در اعزام بيماران پيوندي به خارج از استان بر داشته است.

رئيس مركزآموزشي درماني شهيد محمدي بندرعباس با اشاره به اينكه درمان قطعي بيماران نارسايي كليه در استان فراهم شده، اظهارداشت: اين نويد را به هم استاني ها  مي دهيم كه عمل پيوند كليه با تجهيزات و استانداردهاي موجود انجام مي شود و مردم در صورت اهداكننده كليه نگراني در اين زمينه نخواهند داشت.

مسعودي بیان داشت: كساني كه مي خواهند پيوند كليه انجام دهند مي توانند با مراجعه به انجمن حمايت از بيماران كليه اي در ليست دريافت كنندگان قرار بگيرند.

وي يادآور شد: به منظورحفظ حقوق بيمار و اهداكننده تمام امور مربوط به نقل و انتقال كليه زير نظر انجمن حمايت از بيماران كليه اي صورت مي گيرد.

رئيس مركزآموزشي درماني شهيد محمدي بندرعباس افزود : با تمهيدات صورت گرفته انجام عمل پيوند كليه به عنوان  يكي از بخش هاي بيمارستان به صورت هفتگي انجام مي شود.

 

 

کد مطلب 2093472

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