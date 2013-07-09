علیرضا پیرحیاتی در گفتگو با خبرنگار مهر، ماه مبارک رمضان را فرصتی مناسب برای حرکت به سوی کمال و نزدیکی به معبود خواند و اظهار داشت: ایام ماه مبارک رمضان فرصت مناسبی است تا انسان‌ها برای سعادت دنیا و آخرت خود تلاش کنند و با زدودن گناهان و آلودگی‌ها از تن و روح خود به پاکی و طهارت شایسته یک انسان مسلمان دست پیدا کنند.

وی عنوان کرد: ماه مبارک رمضان ماه ضیافت خداوند متعال است و هر کس بخواهد از این سفره‌ پر از نعمت الهی استفاده کند باید در راستای ایجاد پاکی و زیبایی در روح خود اقدام کند.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسدآباد با بیان اینکه ماه مبارک رمضان، دانشگاه تربیتی خداوند و اردوگاه آموزش‌های قرآنی است، اضافه کرد: امسال یکی از اقدامات مهم دانشگاه آزاد اسلامی توجه به قرآن، ترویج احکام اسلامی و برگزاری کلاس‌های قرآن و احکام است.

پیرحیاتی با اشاره به صدور بخشنامه‌ای از سوی سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی در خصوص کاهش ساعات کاری و همچنین تعطیلی نیمه دوم ماه مبارک رمضان برای کارکنان دانشگاه، عنوان کرد: خوشبختانه تمهیدات مناسبی از سوی سازمان مرکزی برای رفاه دانشگاهیان صورت گرفته که این موضوع قابل تقدیر و تشکر است.

وی در ادامه با اشاره به برنامه‌های دانشگاه آزاد اسلامی اسدآباد در ماه مبارک رمضان گفت: امسال در این ماه مبارک بسته‌های آموزشی حاوی جزوات و لوح‌های فشرده مسائل شرعی ماه رمضان در اختیار اساتید، کارکنان و دانشجویان قرار می گیرد.

پیرحیاتی در پایان برگزاری کلاس‌های احکام، جلسات قرائت قرآن کریم، برپایی کارگاه‌های آموزشی ویژه این ماه، برگزاری جشن ولادت امام حسن مجتبی (ع) و ضیافت افطاری با حضور خانواده‌های کارکنان و اساتید را از دیگر برنامه‌های در دست اجرای دانشگاه در ماه مبارک رمضان برشمرد.