به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهيم طغرلي تعداد كلني هاي اين استان را در سال 90 خورشيدي نه هزارو 200 كندو عنوان و اظهار كرد: به همين نسبت تعداد زنبورداران نيز با 20 نفر افزايش به 90 نفر و و توليد عسل نيز با 50 درصد افزايش به 105تن افزايش يافته است.

وي ازشهرستانهاي حاجي آباد، بندرعباس، رودان، ميناب، پارسان و بستك بعنوان محل فعاليت زنبورداران نام برد و گفت: حاجي آباد با دارا بودن 44 زنبوردار و پنج هزارو 640 كندوي مدرن و برداشت 51 تن عسل رتبه اول اين استان را دارد.

طغرلي خاطرنشان کرد: طبق آمارهاي موجود تعداد كندوهاي حاجي آباد در سال جاري نسبت به تابستان سال 90 خورشيدي يكهزارو 322كندو و ميزان توليد عسل نيز طي همين مدت بيش از 9تن افزايش يافته است.

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان يادآورشد: با توجه به فعاليت هاي ترويجي و برگزاري دوره هاي آموزشي كارداني پرورش زنبور و توليد عسل، حرفه زنبورداري دراين استان با استقبال خوب علاقمندان مواجه شده است.

وي از هرمزگان بعنوان يكي از استانهاي بسيار مستعد كشور در زمينه پرورش زنبور عسل نام برد و در تاييد گفته هاي خود به ورود نزديك به 400 هزار كلني زنبور عسل از استانهاي سردسير كشور در فصول سرد سال به اين استان اشاره كرد.

طغرلی اظهارداشت: هرمزگان با دارا بودن یک میلیون و صد هزار هکتار عرصه جنگلی کوهستانی و ساحلی پوشیده از انواع درختان کرت، کهور، حرا و کنار كه 2 بار در سال گل می دهد از شرایط مناسبی برای پرورش زنبور عسل برخوردار است.

طغرلي از دیگر مزیتهای این استان در زمینه زنبورداری به تولید و برداشت عسل پاییزه اشاره کرد که دراین فصل هیچ زنبوری تولید عسل ندارد.