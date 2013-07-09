با امتیازات ویژه مخالفیم/طرح را امضا نکردم

الهیار ملکشاهی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر در واکنش به طرح تعدادی از نمایندگان برای اعطای پاسپورت سیاسی، مجوز سلاح و طرح ترافیک پس از پایان دوران مسئولیت نمایندگان اظهار داشت: بنده نیز این طرح را دیده ام اما امضا نکردم چون با آن مخالف بودم.

نماینده مردم کوهدشت در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: اگر امتیازی مربوط به یک شغل و سمت است تا زمانی که فرد در آن سمت قرار دارد می تواند از آن امتیازات برخوردار شود و زمانی که از آن پست کنار رفت باید امتیازات پست او نیز قطع شود. استانداران و وزرا نیز تا زمانیکه در پستی قرار دارند امتیزاتی دارند که با پایان دوران مسئولیتشان آن امتیازات نیز لغو می شود.

رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در خصوص امکان تصویب این طرح در مجلس شورای اسلامی گفت: مجلس قابل پیش بینی نیست، شاید این طرح در صحن علنی مجلس به تصویب نمایندگان برسد.

وی با تاکید بر اینکه هر امتیاز ویژه ای را قبول ندارم اظهار داشت: بنده شخصا از مجلس حقوق نمی گیرم، حقوقی که نمایندگان دارند از متوسط حقوق کارکنان دولت بیشتر نیست.

ملکشاهی ادامه داد: اکثر نمایندگان در هر جایی که پیش از حضور در مجلس مشغول بودند بیشتری دریافت می کردند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر نمایندگان در مجلس هشتم نیز با تصویب استفساریه قانون خدمات کشوری حقوق مادام العمر را برای خود به تصویب رساندند. این اقدام با واکنش محافل دانشگاهی و نخبگان سیاسی مواجه شد و نمایندگان مجبور شدند تحت فشار افکار عمومی مصوبه خود ار لغو کنند.چندی پیش نیزدر مجلس نهم 21 نفر از نمایندگان مجلس طرحی را آماده کردند که در صورت تصویب نهایی آن در کمیسیون آیین نامه و صحن علنی مجلس به عنوان امتیازاتی ویژه نمایندگان پس از پایان دوره نمایندگی بتوانند با خود اسلحه حمل کنند و مجوز طرح ترافیک دریافت کنند، پاسپورت سیاسی داشته باشند و از پاویون استفاده کنند.