به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه امروز شواری شهر تهران، لایحه مجوز انتشار اوراق مشارکت توسط شهرداری تهران برای اجرای پروژه صفه، تجاری، اداری، مجتمع ایستگاهی پردیس شرق راه آهن شهری تهران و حومه در جلسه امروز شورای شهر بررسی و به پیشنهاد کمیسیون برنامه و بودجه و تصویب سایر اعضا رد شد.

رسول خادم رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر دراین ارتباط گفت: اوراق مشارکت منبع قابل اعتمادی نیست و با توجه به تجربه گذشته استفاده از آن به صلاح نیست.

وی تاکید کرد: به جای استفاده از اوراق مشارکت بهتر است از ظرفیت‌های مشارکت بخش خصوصی استفاده شود. این لایحه مقرون به صرفه نیست و جمع بندی نهایی کمیسیون برنامه رد این لایحه است.

مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران نیز با اشاره به اینکه استفاده از اوراق مشارکت یک ظرفیت خوب است گفت: همواره این اوراق نامناسب نیستند و اگر شرایط مناسب باشد به طوری که نقشه‌های آن آماده باشد می‌توان از آن استفاده کرد اما اگر برنامه درستی برای آن نباشد مشکل آفرین خواهد بود.

اعضای شورای شهر به رد این لایحه رای مثبت دادند.