به گزارش خبرگزاری مهر، فرماندار بندرعباس در این جلسه اظهار داشت: پدیده قاچاق سوخت معضلی است که ثروت ملی کشور را مورد هدف و سرمایه بیت المال را در اختیار افرادی سودجو قرار داده است که باید به جد با این معضل برخورد شود.

وی افزود: مبارزه شدید با قاچاق سوخت همچنان در اولویت است زیرا سوخت به عنوان سرمایه ملی است که متعلق به کشور و آیندگان می باشد و باید از این ظرفیت به طور عادلانه استفاده شود.

مرادی بیان داشت: باید با اراده و عزم جدی ظرفیتی ایجاد شود که هیچ قاچاقچی احساس امنیت نکند و دستگاههای متولی این امر تلاش خود را در مبارزه با قاچاق در شهرستان بیشتر از پیش کنند.

همچنین فرماندار بندرعباس از ادامه اجرای طرح مبارزه با قاچاق سوخت در این شهرستان خبر داد.

دهیاران در بازسازی مناطق روستایی نقش تاثیرگذاری دارند

فرماندار بندرعباس گفت: دهیاران در بازسازی مناطق روستایی نقش تاثیرگذاری دارند.

گردهمایی سالروز تاسیس دهیاریهای خودکفا روستاهای شهرستان بندرعباس با حضوراحمد مرادی در سالن کنفرانس شهرداری بندرعباس تشکیل شد.

فرماندار بندرعباس در این جلسه اظهار داشت : همه دهیاران در حد توان اقدامات مناسبی را در مناطق روستایی خود انجام داده اند که قابل تقدیر بوده و کاری که برای رضای خدا باشد رضایت مردم را نیز به دنبال دارد و به کرات در دین ما ، مکتب ما خدمت به مردم اجر نهاده شده است.

نماینده عالی دولت در شهرستان بندرعباس بیان داشت: نقش دهیاران در بازسازی و خودکفایی مناطق روستایی نقش تاثیرگذار در جامعه بوده و دهیاران فرصت به دست آمده را در جهت رشد و تعالی مناطق روستایی مغتنم بشمارند و با برنامه ریزی منظم و منسجم عملکرد مثبتی را ارائه کنند.

مرادی در ادامه تاکیدکرد: دهیاران باید با استفاده از ظرفیت های مردمی و ارائه برنامه های فرهنگی تلاش خود را در خصوص کنترل اراضی ملی ، قاچاق سوخت و مواد مخدر در مناطق روستایی بیشتر از پیش کنند.

فرماندار بندرعباس در پایان ضمن تقدیر از تلاش دهیاران در برگزاری باشکوه یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و چهارمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا از دهیاران نمونه شهرستان بندرعباس با اهداء هدایا قدردانی کرد.