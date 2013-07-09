به گزارش خبرنگار مهر، جعفر گلمحمدی ظهر سه شنبه در مراسم تجلیل از خبرنگاران استان، خبرنگاران را پل ارتباطی بین مردم و دولت اعلام کردوافزود: در این راستا باید خبرنگاران به طور صادقانه اخبار را منعکس کنند.

وی، اظهار داشت: با توجه به حجم سنگین کاری پرسنل دادگستری باید سختی کار این سازمان به خوبی منعکس شود.

رئیس کل دادگستری استان زنجان گفت: ماهی ده هزار نفر به دستگاه قضایی رجوع می کنند بنابراین مدیریت این همه افراد توسط پرسنل بسیار سخت بنابراین باید خدمات این دستگاه به خوبی به مردم اطلاع رسانی شود.

گلمحمدی تاکید کرد: رسانه ها با همکاری دادستان توانستند معضلی را که در اتوبان زنجان – قزوین بود را حل کنند و باعث کاهش تلفات جانی در محورهای مواصلاتی شوند و جلوی بسیازی از هزینه هایی را که به دولت متحمل می شد را کاهش دهند.

در این مراسم از خبرنگاران که در طول سال اخبار این سازمان را اطلاع رسانی می کنند تجلیل شد.