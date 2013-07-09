تخریب شبانه سقاخانه قاجاری توسط مدیریت مجموعه علامه مجلسی انجام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن مصلحی افزود: یکی از سقاخانه های ورودی مقبره علامه مجلسی توسط مدیریت مجموعه علامه مجلسی جهت ایجاد درب چوبی تخریب شد.

وی اظهار داشت: شواهد نشان می دهد درب چوبی که با تخریب سقاخانه و دیوار پشت سقاخانه نمایان در طی روز های گذشته تعبیه شده که با تخریب دیوار سقاخانه این درب نمایان شد.

وی تصریح کرد: این امر غیر قانونی و مراتب توسط معاونت میراث فرهنگی و امور حقوقی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان در حال پیگیری است.

منصور زیرک کارشناس و ناظر مرمت سقاخانه علامه مجلسی گفت : با اطلاع معاونت میراث فرهنگی از تخریب سقاخانه دوره قاجاری اقدام به بازسازی و مرمت اثر تاریخی تخریب شده گرفته شد.

وی افزود: در حال حاضر تیغه دیوار تخریب شده سقاخانه توسط مرمتگران میراث فرهنگی کشیده شده و کار بازسازی سقاخانه در دست اقدام است .