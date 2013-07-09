به گزارش خبرگزاري مهر، ارشاد روحبخشیان که 17 تیرماه 140 طبقه برج میلاد را حدود 13 دقیقه کمتر از زمان پیش بینی شده به صورت جفت پا بالا رفت، گفت: خوشبختانه با کمک خداوند توانستم این رکورد را با حضور مسئولان کمیته رکورد کشور و نمایندگان IRC به ثبت برسانم.

وی با اشاره به دردی که از ناحیه پهلو از طبقه 20 به بعد دچار آن شده بود، افزود: تا طبقه 120 این درد شدید را تحمل کردم و به کار خود ادامه دادم.

روحبخشیان به انجام مذاکره با مدیران برج العربی امارات پس از ماه رمضان اشاره کرد و اظهار داشت: در برنامه بعدی قصد دارم 1700 پله این برج را به صورت لی لی و یا جفت پا بالا بروم.

ارشاد روحبخشیان در گفتگو با خبرنگاران افزود: پس از 2 سال برنامه ریزی، انجام تمرینات سخت و صرف هزینه های شخصی بسیار 140 طبقه برج میلاد را به صورت جفت پا بالا رفتم.

روحبخشیان با اشاره به شعار "صلح و دوستی پایدار برای تمام انسانها"افزود: با هدف رساندن پیام صلح و دوستی کشورم به تمامی مردم دنیا اين حرکت ورزشی انجام دادم.

گفتني است، با همکاری های شهرداری تهران و مدیریت برج میلاد، افزود: شهرداری منطقه ثامن مشهد و شرکت ثابت الکتریک انجام شد.