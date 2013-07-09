به گزارش خبرنگار مهر، حاجی گلدی کر پیش از ظهر سه شنبه در همایش دهیاران بخش مرکزی و وشمگیر به دهياران توصيه کرد با تعامل بيشتر با اعضاي شوراي جديد در جهت توسعه عمران و آبادني بکوشند و اعتدال در رفتار و کارها را رعايت کنند.

وی همچنین گفت: در کتاب آسماني ما مسلمانان و احاديث پيامبر مکرم اسلام به اين نکته اشاره شده است که وعده الهي زماني تحقق پيدا مي کند که تمام مسائل کلان و خرد نظام و جامعه در راستاي شکوفايي دين و اسلام ناب محمدي (ص) باشد.

کر افزود: مصداق عيني آن نظام مقدس جمهوري اسلامي بعد از گذشت سي و چهاربه درجه اي از قدرت و اقتدار در عرصه هاي داخلي و بين المللي رسيده است و به عنوان يک الگو براي بيداري اسلامي شکل گرفته در جهان اسلام تبديل شده است و اين چيزي جز تحقق وعده الهي در شکوفايي اسلام ناب محمدي (ص) نيست .

وي در بخش ديگري از سخنانش به انتخابات 24 خرداد اشاره کرد و افزود: مردم فهميم ،قدرشناس و لحظه شناس ايران اسلامي با لبيک گفتن به فرمايشات مقام معظم رهبري بار ديگرحماسه ديگري را خلق کردند و تمام توطئه ها و نقشه هاي دشمن را نقش برآب کردند .

کر اضافه کرد: برهم زدن امنيت عمومي کشور ، ايجاد جنگ رواني و القاي ياس و نوميدي در جامعه نمونه کوچکي از توطئه هاي بود که توسط استکبار جهاني در آستانه انتخابات عليه نظام مقدس جمهوري اسلامي برنامه ريزي شده بود.

فرماندار شهرستان آق قلا اظهار داشت : دشمن در اين انتخابات به دنبال اين بود که مشارکت مردم در انتخابات کاهش يابد و با عنوان کردن انتخابات فرمايشي ادبيات خاصي را در آستانه انتخابات به منظور خدشه ار کردن مشروعيت نظام و اعتبار اجتماعي و سرمايه انساني بکار برد ولي علي رغم سم پاشي هاي دشمن انتخابات با شکوه و عظمت خاصي برگزار شد .

کر افزود: امروز در نتيجه دسيسه هاي استکبار جهاني در تمامي کشورهاي همسايه موجي از ناامني و اختلافات قوميتي و مذهبي شکل گرفته است ولي علي رغم دسيسه هاي دشمن به مدد حضور مردم در صحنه و تدبير مقام معظم رهبري امنيت پايدار در کشور وجود دارد .

فرماندار شهرستان آق قلا اضافه کرد: انتخابات 24 خرداد برخلاف انتظار استکبار جهاني باعث وحدت و انسجام گروه ها و اقوام شد و رقابت ها به رفاقت تبديل شد و دشمن در اين مقطع نيز شکست خورد.