پیرتاج در گفتگو با مهر: دمای هوا در همدان به 39 درجه رسید/ احتمال ورود ریزگردها

همدان – خبر گزاری مهر: مسئول مرکز هواشناسی استان همدان با بیان اینکه دمای هوا در همدان به 39 درجه رسید، گفت: شهرستان نهاوند روز گذشته با دمای 40 درجه سانتیگراد بالای صفر گرمای بی سابقه ای را داشته است.