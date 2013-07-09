دمای هوا در همدان به 39 درجه رسید/ احتمال ورود ریزگردها

نادر پیرتاج در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: با توجه به اینکه در تاریخ آماری هواشناسی استان همدان تاکنون بیشینه دما از 40 درجه افزایش نداشته است شهرستان نهاوند روز گذشته با دمای 40 درجه سانتیگراد بالای صفر گرمای بی سابقه ای را داشته است.
وی بیان داشت: شهرستان همدان روز گذشته دارای دمای حداکثری 39 درجه سانتیگراد بالای صفر بوده است.
مسئول مرکز هواشناسی استان همدان اظهار داشت: حداقل دمای 24 ساعت گذشته شهرستان همدان 15 درجه سانتیگراد بالای صفر بوده است.
پیرتاج همچنین بیان داشت: آسمان استان همدان در حال حاضر صاف تا کمی ابری است.
وی افزود: در برخی نقاط استان همدان گاهی غبار محلی نیز پیش بینی می شود.
مسئول مرکز هواشناسی استان همدان اظهار داشت: امروز در برخی ساعات احتمال وزش باد نیز وجود دارد.
وی ادامه داد: استان همدان از نظر کاهش باران در کشور شرایط بسیار بدی دارد و به لحاظ بارندگی استان آخر کشور است.
پیرتاج گفت: روند افزایش دما تا سه ماه آینده همچنان ادامه دارد و از فردا دما تا حدودی کاهش خواهد یافت اما انتظار ورود ریزگردها نیز می رود.
وی در پایان سخنانش گفت: ریزگردها تا پایان شهریور ماه امسال در جو همدان وجود دارد.
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