محمد سقایی در گفتگو با خبرنگار مهر پیرامون سفر معاون وزیر ورزش کشور عمان به اصفهان اظهار داشت: شيخ فهد عبدالله الرييسي معاون وزیر ورزش کشور عمان روز جمعه وارد اصفهان شد و از اماکن ورزشی و تاریخی اصفهان دیدن کرد؛ معاون وزیر ورزش کشور عمان روز شنبه دیداری با محمد جواهری مدیر کل ورزش جوانان استان اصفهان، محمد رضا ساکت مدیر عامل باشگاه فولاد ماهان سپاهان و ابراهیمی مدیر عامل باشگاه ذوب آهن در اداره ورزش جوانان استان اصفهان داشت و طی این دیدار عقد قرارداد خواهر خواندگی بین ورزش و جوانان استان اصفهان و نوجوانان عمانی بسته شد که طی این قرارداد کشور عمان خدمات رایگانی را در کشور عمان در اختیار ورزشکاران اصفهانی قرار خواهد داد.

وی افزود: معاون وزیر ورزش کشور عمان جلسه ای را نیز با ذاکر استاندار اصفهان داشت که در طی آن جلسه نیز توافقات مفیدی بین دو طرف صورت گرفت. عصر روز شنبه نیز در هتل علی قاپو نشستی مطبوعاتی با حضور محمد رضا جواهری و احمد رضا زاده مدير شركت پيام صنعت فولاد سپاهان و سردار رئیسی برگزار شد.

کارشناس امور بین‌المللی شرکت پیام صنعت فولاد سپاهان گفت: طی این نشست شيخ فهد عبدالله الرييسي بیان داشت برای افتتاحیه ورزشگاه نقش جهان یا از یک تیم اروپایی و اگر نشد از تیم ملی عمان دعوت می کنند که به ایران بیایند.

وی ضمن اشاره به رضایت معاون ورزش کشور عمان از تسهیلات ورزشی اصفهان اظار داشت: شيخ فهد عبدالله الرييسي خیلی زیاد از امکانات ورزشی ایران راضی بود و تمایل داشت دیگر تیم های ورزشی در رده های سنی بالاتر نیز بتوانند در اردوهای ایران شرکت کنند.

سقایی در مورد بازدید شیخ فهد عبدالله الرییسی از باشگاه های بزرگ اصفهانی گفت: معاون وزیر ورزش کشور عمان روز یکشنبه نیز دیداری با سعد محمدی و ابراهیمی مدیران باشگاه ذوب آهن داشت و از تشکیلات این باشگاه ورزشی دیدن کرد و پیشنهاد خواهر خواندگی با باشگاه ذوب آهن نیز به ایشان داده شد که قرار شد بعد از بررسی های لازم این قرارداد منعقد شود. اما متاسفانه نتوانست از دیگر باشگاه های مطرح اصفهانی دیدار کند.