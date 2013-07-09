150 فعال انتظامی استان قم تجلیل شدند/ تودیع و تجلیل از سرهنگ میرحیدری

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تجلیل از فعالان انتظامی یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، نیمه شعبان و همچنین مراسم تودیع و تجلیل از سرهنگ محمدرضا میرحیدری، جانشین فرماندهی انتظامی استان قم پیش از ظهر سه شنبه با حضور استاندار، شهردار و فرماندار قم، مدیرکل اطلاعات، رئیس شورای تامین استان قم، سردار مهدوی نژاد، سرهنگ طالبی، نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی و جمعی از فعالان انتظامی استان قم در سالن شهید آوینی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم برگزار شد.



در این مراسم استاندار قم در سخنانی اظهار کرد: نیروی انتظامی استان قم به طراز جمهوری اسلامی بسیار نزدیک می شود و این به دلیل فرهیختگی نیروی انتظامی و اقدامات آن است و هر اندازه فعالیت در این عرصه در راستای طراز اصیل و و وزنه وزین جمهوری اسلامی باشد، در محور مقام معظم رهبری اسلای قرار می گیریم.



کرم رضا پیریایی با بیان این که ظرفیت افزایی و هم افزایی در راس برنامه ها قرار دارد؛ بیان کرد: در شورای تامین و اداره اطلاعات و نیروی انتظامی استان قم ظرفیت های اجرایی وتعامل بسیار بالا است و باید گفت که مجموعه ظرفیت موجود در استان قم همواره در حال افزایش است و قابل نام بردن نیست.



وی ادامه داد: اوج هم افزایی در شورای تامین دیده می شود که فعالیت های آن نشان دهنده و قابل انعکاس نیست اما هنگامی که تصمیمات طی جلسات محرمانه، خیلی محرمانه، سری و بسیار سری گرفته می شود و به مرحله اجرا می رسد، نمود می یابد.



وی با بیان این که حضور مردم در انتخابات یازدهمین دوره ریاست جمهوری به میزان 77 درصد رسید؛ ادامه داد: این میزان مشارکت مردم در انتخابات مرهون تدابیر و فکر رهبری و حرکت در مسیر منویات مقام معظم رهبری بوده است و همچنین در قم محصول اقدامات شورای تامین بوده است.



همچنین فرمانده انتظامی استان قم در سخنانی اظهار کرد: کشفیات قاچاق کالا در قم در سال گذشته یک میلیارد و 500 میلیون تومان بوده است و این در حالی است که فقط طی سه ماهه اول سال پنج میلیارد تومان بوده است که این نشان می دهد بهره گیری از کالاهای ایرانی و برخوردار با کالاهای قاچاق بسیار افزایش یافته است.



سردار کاظم مجتبایی ادامه داد: همچنین در سال گذشته 300 کیلوگرم انواع مواد مخدر در قم کشف شد که این میزان در سه ماهه اول سال جاری 2 تن بوده است که نشان می دهد حرکت های اجرایی در نیروی انتظامی قم تا چه حد افزایش یافته است.



وی با اشاره به تصادف ابراز کرد: کل تصادفات در قم 6 درصد کاهش یافته است و همچنین تصادفات منجر به فوت نیز از کاهش 26 درصدی نسبت به سال گذشته همراه بوده است.



فرمانده انتظامی استان قم با بیان این که فعالیت های نیروی انتظامی قم در 2 بخش آموزش و تربیت نیروهای کارآمد در درون سازمان و فعالیت در بیرون از سازمان است؛ اظهار کرد: در دورن سازمان تخلفات کارکنان همچون رشوه گیری و ضرب و شتم 21 درصد کاهش یافته است و موجب افزایش سطح سلامتی کارکنان شده است.



در این مراسم سرهنگ محمد رضا میر حیدری، جانشین فرماندهی انتظامی استان قم تودیع و با اعطای لوح و جوایزی تجلیل و قدردانی شد.



همچنین 150 فعال انتظامی یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و نیمه شعبان از جمله سرهنگ مرحیدری، سرهنگ طالبی، سرهنگ علی محمد پاکبین و سرهنگ غضنفر اردشیری با اعطا لوح تقدیر و جوایزی تجلیل شدند.