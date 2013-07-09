دادستان های پنج شهرستان لرستان تغییر کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس حفاظت اطلاعات دادگستری استان لرستان در این خصوص اظهار داشت: به خاطر مهم و حساس بودن امر قضاء داشتن تقوای الهی و ایمان راسخ از جمله ضروریات جدانشدنی در این زمینه است.

سید رحیم کاظمی عنوان کرد: نقش دادستان در هر شهرستان به لحاظ اینکه به عنوان مدعی العموم مردم محسوب می شود بسیار خطیر و در این حال ارزشمند است، لذا بایستی با اتکال به خدای متعال و مدیریت صحیح قضایی باعث جلوگیری از جرائم گوناگون در جامعه شوند.

وی تصریح کرد: تعامل شایسته و مساعدت جمعی حوزه های قضایی استان لرستان گام بلندی در راه دستیابی به اهداف عالیه دستگاه قضایی است از این رو همه ما وظیفه داریم امورات قضایی مردم را به نحو صحیح و احسن انجام دهیم و در این راه هیچ واهمه ای نداشته باشیم.

رئیس حفاظت اطلاعات دادگستری استان لرستان در پایان با آرزوی توفیق برای دادستانهای قبلی خواستار عزم جدی دادستانهای جدید برای دستیابی به جامعه ای پاک و عاری از جرائم شد.

بنابر این گزارش به دنبال این تغییرات حسین بهاروند به عنوان دادستان شهرستان پلدختر، محمد رومیانی به عنوان دادستان شهرستان دلفان، محسن همتی به عنوان دادستان شهرستان سلسله، اردشیر حسینی به عنوان دادستان شهرستان کوهدشت و حسین صالحی به عنوان دادستان شهرستان ازنا منصوب شدند.