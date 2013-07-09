آئین تجلیل از فعالان جوان ستاد دکتر روحانی در شهرستان گناوه برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، امام جمعه گناوه صبح سه شنبه در این آیین با تبریک حماسه سیاسی و نقش تاثیر گذار رسانه ملی در فرآیند آگاهی بخشی به مردم اظهار داشت: هر کسی به نحوی در خلق حماسه 24خرداد 92 حضور داشت و حضور همه اقشار و جناح‌ها و گروه ‌ها با عث شد که در 24 خرداد 92 در نظام مقدس اسلامی ما یک حماسه عجیب، جاودان و ماندگار خلق شود.

حجت الاسلام سید عبدالهادی رکنی حسینی گفت: این حماسه به لطف خدا و عنایات اهل‌بیت(ع) و درایت مقام معظم رهبری و مشارکت 72درصد مردم رخ داد و باعث شد که سالی که مقام معظم رهبری به عنوان سال حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی نام نهادند، به منصه ظهور رسیده و حماسه سیاسی محقق شود.

وی ادامه داد: حماسه ای که تمام دنیا را به اعجاب و تعجب در آورد و هیچکسی فکر نمی کرد که حضور مردم و آن هم حضور همراه با شور و نشاط و در کمال سلامت، صداقت و امنیت باشد و انتخابات چنین برگزار شد.

رکنی حسینی اضافه کرد: اگرچه همواره دشمنان از چهار سال پیش بر طبل تقلب، انتخابات نمایشی و دیکتاتوری می‌کوبیدند و شاید دلیل عدم شرکت خیلی‌ها در این انتخابات این بود که آنها تحت تاثیر این تبلیغات مسموم قرار گرفتند.

وی متذکر شد: آنها دیدند که انتخابات در کمال امنیت و سلامت برگزار شد و در طول تاریخ انقلاب اسلامی تمام انتخابات چنین بوده است و این طور نیست که شاید فکر کنند در انتخابات تقلب صورت گرفته است.

رکنی حسینی تاکید کرد: اگر تقلبی در انتخابات پیشین بود، باید این بار نیز صورت می‌گرفت؛ تخلف هست، اما تقلب وجود ندارد.

امام جمعه گناوه در پایان گفت: موفیقت رئیس جمهور منتخب، موفقیت نظام اسلامی و عدم موفقیت وی، عدم موفقیت نظام است و لذا همه ما با توجه به سخنان رهبری باید رئیس جمهور منتخب را برای موفقیت در کارش کمک کنیم.

این پیروزی، پیروزی بزرگ مردم ایران بود

رئیس ستاد انتخاباتی دکتر روحانی در شهرستان گناوه نیز در این آیین با تبریک خلق حماسه سیاسی و پیروزی بزرگ ملت ایران در این آزمون سرنوشت ساز اظهار داشت: این پیروزی، پیروزی بزرگ مردم ایران بود و به تعبیری نقشه آینده ایران را مردم اینگونه ترسیم کردند.

دکتر احمد طاهری گفت: بی شک در این پیروزی بزرگانی چون آقایان هاشمی و خاتمی دارای جایگاهی ویژه است و ایثارگری دکتر عارف در خلق این حماسه سیاسی بسیار تاثیرگذار بود.

وی سپس به تشریح ویژگی‌های ستاد دکتر روحانی در گناوه پرداخت و ادامه داد: افتتاح ستاد دکتر روحانی براساس قانون در زمان تبلیغات رسمی در شب مبعث اتفاق افتاد و ما این همزمانی را به فال نیک گرفتیم؛ این ستاد کمترین هزینه و کمترین تبلیغات صوری را در بین سایر نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری یازدهم داشت.

طاهری بیان داشت: در عین حال بیشترین کار صادقانه تبلیغاتی فردی را با هزینه کمتر و انرژی بسیار بیشتر توسط اعضای این ستاد انتخاباتی در مدت بسیار کوتاهی شکل گرفت.

همه طیف‌های سیاسی در ستاد روحانی حضور داشتند

وی خاطر نشان ساخت: در ستاد ما افرادی از همه طیف‌های سیاسی وجود داشتند و از همین می شود گفت که نقطه آغاز وحدت گروه‌های مختلف سیاسی شکل گرفت.

طاهری به حضور پرشور و صادقانه جوانان در این ستاد پرداخت و بیان داشت: جوانان بسیار موثر و چشمگیر و بسیار زودتر از سیاسیون با سابقه به این ستاد پیوسته و مبادرت به فعالیت در این ستاد کردند.

وی افزود: جوانان قشر صادق، بی ریا و پویای جامعه ما هستند و خیلی صادقانه براساس عقیده خود وارد گود انتخابات می شوند و گروهی هستند که معولا بعد از انتخابات خیلی به دنبال سهم خواهی نیستند.

طاهری متذکر شد: جوانان بر اساس عقیده و احساس تکلیف وارد انتخابات می‌شوند و همین عزیزان آینده سازان اجتماع ما هستند و در حقیقت جای سیاسیون فعلی را اینان در آینده خواهند گرفت.

وی ابراز کرد: از امروز باید مشی سیاسی را آرام آرام در موقعیت‌های نظیر انتخابات یاد بگیرند و به همین خاطر تجلیل از فعالان جوان ستاد دکتر روحانی ضرورت دارد و ما بعد از انتخابات هم آنها را رها نخواهیم کرد.

روحانی در همه صندوق‌های گناوه پیشتاز بود

طاهری اظهار داشت: اسپانسر های ستاد دکتر روحانی در گناوه از بچه‌های خود ستاد بودند و نه کمکی خارج از ستاد به ما صورت گرفت و نه ما پذیرفتیم.

وی تاکید کرد: براساس آمار انتخابات در استان بوشهر دکتر روحانی در شهرستان گناوه با 59 درصد بیشترین آرا را در میان سایر نامزدهای ریاست جمهوری کسب کرد و اگر رای عسلویه و جم را با توجه به بافت کارگری آن در نظر بگیریم، در استان بوشهر بیشترین آرای خالص دکتر روحانی متعلق به شهرستان گناوه است.

طاهری اضافه کرد: در تمام شعب اخذ رای شهرستان، دکتر روحانی اول بوده و تنها در یک شعبه سیار روستایی یکی از نامزدها با دو رای از ایشان پیشی گرفته بود.

رئیس ستاد انتخاباتی دکتر روحانی در شهرستان گناوه در پایان گفت: گمانه‌زنی‌هایی که به اسم ستاد دکتر روحانی در زمینه سمت‌های احتمالی برخی افراد در دولت آینده در سطح شهرستان گناوه شایع شده، کذب محض است و ناشی از افکار ناپخته‌ای است که ربطی به این ستاد ندارد.

در پایان این آیین از تعدادی از فعالان جوان ستاد انتخاباتی دکتر روحانی در شهرستان گناوه با اهدای لوح یادبود و هدایایی تقدیر شد.

در این مراسم اعضای حزب موتلفه اسلامی گناوه نیز حضور داشتند.