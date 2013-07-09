  1. استانها
  2. زنجان
۱۸ تیر ۱۳۹۲، ۱۷:۲۶

نوری‌پور:

خرم‌دره از مناطق مهم سرمایه‌گذاری استان زنجان است

خرم‌دره از مناطق مهم سرمایه‌گذاری استان زنجان است

خرمدره - خبرگزاری مهر: فرماندار شهرستان خرم‌دره گفت: خرم‌دره از مناطق مهم سرمایه‌گذاری استان زنجان است.

به گزارش خبرگزاری مهر، رحیم نوری‌پور صبح امروز در جمع مردم این شهر با اشاره به ظرفیت‌های موجود در این شهرستان اظهار داشت: قرار گرفتن در آزادراه زنجان - تهران‌، راه آهن‌، جاده ترانزیت از ظرفیت‌های این شهرستان محسوب می‌شود.

وی افزود: شهرستان خرم‌دره به دلیل وجود شهرک صنعتی با زیرساخت‌های لازم و امکانات مناسب‌، نزدیکی به پایتخت و مرکز استان و راه‌های مواصلاتی و همچنین موقعیت مناسب جغرافیایی‌، استعداد تبدیل شدن به قطب اقتصادی منطقه را دارد.

فرماندار شهرستان خرم‌دره با اشاره به تلاش‌ها و پیگیری‌های صورت گرفته برای توسعه این شهرستان خاطرنشان کرد: در بحث توسعه‌ای و ایجاد فضای مناسب در زمینه‌های مختلف به ویژه در بخش سرمایه‌گذاری، همایش روزی برای خرم‌دره هر سال با حضور مسئولان و دعوت از سرمایه‌گذاران بخش خصوصی برای معرفی ظرفیت‌ها و توانمندی‌های شهرستان برگزار می‌شود.

وی با تاکید بر لزوم اطلاع‌رسانی اقدامات و فعالیت‌های انجام شده در سطح شهرستان خرم‌دره گفت: کارهای زیربنایی خوبی در این شهرستان انجام گرفته است که باید خدمات دولت‌های نهم و دهم به مردم اطلاع‌رسانی شود.

نوری‌پور افزود: فعالیت‌های دولت در تمام بخش‌ها یک تحول بنیادین و اساسی را به وجود آورده است.

وی در ادامه با اشاره به ظرفیت‌های فرهنگی موجود در این شهرستان اظهار داشت: این شهرستان رتبه نخست درصد باسوادی استان زنجان را دارد.

فرماندار شهرستان خرم‌دره افزود: برخورداری از دانشگاه‌ها و مراکز فنی و حرفه‌ای برادران‌، خواهران‌، فرهنگسرا‌، کانون‌های پرورش فکری و وجود کتابخانه‌های مناسب در شهر و روستا و سایر مراکز علمی و فرهنگی‌، آموزشی و هنری بستر بسیار مناسبی در زمینه‌های رشد و بلوغ فکری و علمی جوانان و نوجوانان این شهرستان به شمار می‌رود.

نوری‌پور در ادامه با بیان اینکه در بخش معدن این شهرستان از ظرفیت‌های بالایی برخوردار است، گفت: به دلیل ذخایر قابل توجه گرانیت و برخورداری از کانسارهای اقتصادی متنوع و مناسب برای توسعه، وجود ذخایر معدنی فراوان و ارزشمند همچون ذخایر سنگ‌های ساختمانی و سیلیس و معدن مس یکی از مناطق مهم سرمایه‌گذاری استان محسوب می‌شود.

کد خبر 2093523

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها