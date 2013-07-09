به گزارش خبرگزاری مهر، رحیم نوری‌پور صبح امروز در جمع مردم این شهر با اشاره به ظرفیت‌های موجود در این شهرستان اظهار داشت: قرار گرفتن در آزادراه زنجان - تهران‌، راه آهن‌، جاده ترانزیت از ظرفیت‌های این شهرستان محسوب می‌شود.

وی افزود: شهرستان خرم‌دره به دلیل وجود شهرک صنعتی با زیرساخت‌های لازم و امکانات مناسب‌، نزدیکی به پایتخت و مرکز استان و راه‌های مواصلاتی و همچنین موقعیت مناسب جغرافیایی‌، استعداد تبدیل شدن به قطب اقتصادی منطقه را دارد.

فرماندار شهرستان خرم‌دره با اشاره به تلاش‌ها و پیگیری‌های صورت گرفته برای توسعه این شهرستان خاطرنشان کرد: در بحث توسعه‌ای و ایجاد فضای مناسب در زمینه‌های مختلف به ویژه در بخش سرمایه‌گذاری، همایش روزی برای خرم‌دره هر سال با حضور مسئولان و دعوت از سرمایه‌گذاران بخش خصوصی برای معرفی ظرفیت‌ها و توانمندی‌های شهرستان برگزار می‌شود.

وی با تاکید بر لزوم اطلاع‌رسانی اقدامات و فعالیت‌های انجام شده در سطح شهرستان خرم‌دره گفت: کارهای زیربنایی خوبی در این شهرستان انجام گرفته است که باید خدمات دولت‌های نهم و دهم به مردم اطلاع‌رسانی شود.

نوری‌پور افزود: فعالیت‌های دولت در تمام بخش‌ها یک تحول بنیادین و اساسی را به وجود آورده است.

وی در ادامه با اشاره به ظرفیت‌های فرهنگی موجود در این شهرستان اظهار داشت: این شهرستان رتبه نخست درصد باسوادی استان زنجان را دارد.

فرماندار شهرستان خرم‌دره افزود: برخورداری از دانشگاه‌ها و مراکز فنی و حرفه‌ای برادران‌، خواهران‌، فرهنگسرا‌، کانون‌های پرورش فکری و وجود کتابخانه‌های مناسب در شهر و روستا و سایر مراکز علمی و فرهنگی‌، آموزشی و هنری بستر بسیار مناسبی در زمینه‌های رشد و بلوغ فکری و علمی جوانان و نوجوانان این شهرستان به شمار می‌رود.

نوری‌پور در ادامه با بیان اینکه در بخش معدن این شهرستان از ظرفیت‌های بالایی برخوردار است، گفت: به دلیل ذخایر قابل توجه گرانیت و برخورداری از کانسارهای اقتصادی متنوع و مناسب برای توسعه، وجود ذخایر معدنی فراوان و ارزشمند همچون ذخایر سنگ‌های ساختمانی و سیلیس و معدن مس یکی از مناطق مهم سرمایه‌گذاری استان محسوب می‌شود.