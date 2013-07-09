هيات اجرايی جذب استاد دانشگاه علوم پزشکی ايران تأیید شد

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمدرضا پيرمرادی دبير هيات اجرايی جذب دانشگاه علوم پزشکی ايران با اعلام این خبر افزود: معمولاً فراخوان 2 بار در سال در دانشگاههای سراسر کشور اعلام می شود و متقاضيان می توانند در اين فراخوان شرکت کنند و پس از طی مراحل ذيربط، جذب و به خدمت بپردازند.

دبير هيات اجرايی جذب دانشگاه علوم پزشکی ايران با اشاره به اينکه هيات عالی جذب اعضای هيات علمی در ستاد شورای عالی انقلاب فرهنگی، فهرست هيات اجرايی جذب هيات علمی دانشگاه علوم پزشکی ايران را تاييد و ابلاغ کرده است؛ اظهار داشت: آئين نامه تشکيل هيات اجرايی جذب دانشگاهها مورخ 19 تيرماه 86 توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی تصويب شد که اين اتفاق در حقيقت برای وحدت رويه در ساز و کار اجرايی برای جذب هيات علمی در سراسر کشور بوده است و بر اساس اين دستورالعمل هيات مرکزی جذب در وزارتخانه ها و هيات اجرايی جذب در دانشگاهها تاسيس مي شود که البته دانشگاه علوم پزشکی ايران هم جزء اولين دانشگاههايی بود که هيات اجرايی جذب در آن تصويب و شروع به کار کرد.

وی يادآور شد: بر اساس آئين نامه موجود دو نفر از اعضای حقوقی هيات اجرايی جذب دانشگاهها، رئيس دانشگاه و نماينده نهاد نمايندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه هستند و افراد حقيقی بين 5 تا 7 نفر توسط رئيس دانشگاه به شورای عالی انقلاب فرهنگی اعلام می شود و پس از تصويب شورای عالی جذب شورای عالی انقلای فرهنگی حکم آنها به عنوان هيات اجرايی جذب دانشگاه صادر می گردد و از ميان آنها يک نفر از سوی رئيس دانشگاه به عنوان دبير هيات اجرايی جذب دانشگاه منصوب می شود.

پيرمرادی خاطر نشان کرد: در واقع هدف از فعاليتهای هيات اجرايی جذب انجام يک فراخوان عمومی برای اعضای هيات علمی است که از سراسر کشور در هر دانشگاهی که علاقمند هستند استخدام شوند. هدف نهايی از جذب برای اعضای هيات علمی در سراسر کشور اين است که افراد بر اساس نبوغ و استعدادهای شخصی، گروه مورد نظر خود را انتخاب کنند و وارد محيط دانشگاه شده و به خدمت سازنده و ارزشمند خود مشغول شوند.

در حال حاضر دکتر رامتين حديقی، دکتر محمدرضا پيرمرادی، دکتر رسول فراست کيش و دکتر عباس مسجدی از طرف دکتر عین اللهی دبير هيات مرکز جذب وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی به عنوان اعضای هیات اجرایی جذب دانشگاه علوم پزشکی ایران معرفی شده و مورد تایید شورای عالی انقلاب فرهنگی قرار گرفتند.

به گزارش مهر، دانشگاه علوم پزشکی ایران در آبان ماه سال 89 به دلیل تصمیم کارگروه خروج دستگاه های اجرایی از تهران و به دستور وزیر بهداشت وقت در دو دانشگاه علوم پزشکی تهران و شهید بهشتی ادغام شد و اعضای هیات علمی و دانشجویان این دانشگاه تحت فعالیت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی تهران قرار گرفتند. در فروردین ماه سال 92 وزارت بهداشت دوباره این دانشگاه را احیا کرد و به حالت قبلی برگرداند.