6 هزار میلیارد تومان تسهیلات بافت فرسوده کشور در سال جاری مشخص شده است

به گزارش خبرنگار مهر، مجید کیانپور ظهر سه‌شنبه در حاشیه افتتاح دو هزار و 250 واحد مسکن بازسازی شده بافت فرسوده استان فارس در جمع خبرنگاران گفت: برای سال جاری حدود 200 هزار واحد مسکونی در بافت فرسوده تجهیز منابع شده که در این راستا پرداخت تسهیلات 30 میلیون تومانی مدنظر قرار داده شده است.

وی افزود: طی سال‌های گذشته 230 هزار واحد در بافت های فرسوده تخریب و 740 هزار واحد در بافت‌های فرسوده کشور ساخته شده است.

مدیرعامل شرکت عمران و بهسازی شهری ایران یادآور شد: تا قبل از سال 78 سالانه ده هزار واحد مسکونی در بافت فرسوده تسهیلات دریافت می‌کردند، در سال 88 حدود 30 هزار واحد، در سال 90 حدود 79 هزار واحد و در سال گذشته بیش از 109 هزار واحد مسکونی در بافت فرسوده کشور تسهیلات دریافت کرده‌اند.

کیانپور ادامه داد: بخش زیادی از تسهیلات پرداخت شده به واحدهای مسکونی بافت فرسوده کشور از منابع مسکن مهر بوده است.

وی با اشاره به اینکه سال گذشته تسهیلات بافت فرسوده برای 200 هزار واحد مسکونی مدنظر گرفته شده بود، گفت: با برنامه‌ریزی‌های انجام شده در سال گذشته 109 هزار واحد مسکونی کشور برای دریافت تسهیلات به بانک معرفی شد.

مدیرعامل شرکت عمران و بهسازی شهری ایران ادامه داد: 140 هزار واحد بافت فرسوده کشور پروانه ساخت دریافت کردند.

کیانپور با بیان اینکه مجتمع سازان کشور علاقه بیشتری به فعالیت در بافت فرسوده داشته باشند، گفت: 11 درصد مساحد کل کشور را بافت فرسوده تشکیل داده، اما پروانه‌های صادر شده بیش از 22 درصد است که اگر انبوه سازان کشور تمایل بیشتری برای فعالیت در بافت فرسوده داشته باشند، می‌توانند ارزش افزوده فراوانی بدست بیاورند.