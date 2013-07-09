به گزارش خبرنگار مهر، جعفر بدری ظهر سه شنبه در در جلسه حفاظت از اراضی ملی لرستان در سخنانی با اشاره به اهمیت و ضرورت حراست از اراضی ملی اظهار داشت: باید تدابیر لازم از سوی دولت برای حفاظت واقعی از اراضی ملی به طور قاطع صورت گیرد.

وی با تاکید بر اینکه هرگونه اغماض در این زمینه منجر به تضعیف حقوق عمومی جامعه می شود، افزود: خوشبختانه دستگاه قضایی در این خصوص عملکرد مطلوبی را داشته است اما نباید از نقش اساسی مردم و دولت در حراست از اراضی ملی غافل بود.

رئیس کل دادگستری استان لرستان با یادآوری اینکه اراضی ملی میراثی و سرمایه ملی بوده و حفاظت از آن وظیفه ای ملی است، بیان داشت: در این راستا کمیته حفاظت از اراضی ملی نقش محوری در هماهنگی دستگاههای اجرایی با دستگاه قضاء را برعهده دارد.

بدری ادامه داد: تعامل بین دادگستری و دستگاههای متولی امر در حوزه حفاظت از اراضی ملی تأثیر مثبتی در کاهش جرایم در این بخش و همچنین پرهیز از موازی کاری دارد.

وی با تاکید بر اینکه در این زمینه همواره پیشگیری مقدم بر درمان است، تصریح کرد: نظارت دقیق، فرهنگ سازی، اطلاع رسانی و پیگیری توسط نمایندگان حقوقی ادارات لازمه کسب نتایج رضایت بخش در زمینه حفاظت از اراضی ملی است.

رئیس کل دادگستری استان لرستان با تاکید بر اینکه جدیت در این خصوص عمل به وظیفه است، بیان داشت: مجریان قانون با چشم بیدار در مسیر حفاظت از اراضی ملی وظایف خود را به خوبی پیگیری کرده اند.

بدری با بیان اینکه تغییر کاربری اراضی کشاورزی به سایر کاربریها دست چپاول را به دامان اراضی ملی کشانده است، افزود: تغییر کاربریها در هر جایی باید براساس منطق و نه سوداگری باشد.

وی با یادآوری اینکه دستگاههای قضایی و انتظامی آمادگی دارند دست چپاولگران و زمین خواران را از میراث ملی کوتاه کنند، عنوان کرد: اما هوشیاری مردم مهمترین عامل درحفاظت از اراضی ملی است و کنترل و نظارت مردمی و همکاری مردم با مسئولان امر جای هیچگونه تجاوز به اراضی ملی را نخواهد داد.