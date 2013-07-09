حجت‌الاسلام محسن موسوی در گفتگو با خبرنگار مهراظهارکرد: با فرا رسیدن ماه ضیافت الهی آئین غبارروبی و عطرافشانی ضریح مطهر امامزاده غیاث‌الدین‌محمد(ع) در فضایی معنوی و با شکوه صبح امروز با حضور اعضای هیئت امنا، زائران، خادمان و سرهنگ لطفی فرمانده اسبق سپاه پاسداران انجام شد.

وی اظهار داشت: با توجه به اینکه در آستانه ماه مبارک رمضان قرار داریم ضرورت دارد تا بقاع امامزادگان را برای حضور زائران و روزه‌داران آماده کنیم تا زائران از این فضای معنوی استفاده هر چه بیشتری داشته باشند.

مسئول امور فرهنگی بقعه متبرکه گنبد خشتی حضور خود و همکارانش را در این مراسم معنوی توفیق الهی دانست و خاطرنشان کرد: حضور خادمان و اقشار مردم در این برنامه‌ها سبب برقراری ارتباط معنوی با اهل‌بیت(ع) می‌شود.

موسوی عنوان کرد: تلاوت آیاتی از کلام‌الله قرآن مجید توسط مستمند، قرائت زیارتنامه امامزاده غیاث‌الدین‌محمد(ع) و زیارت حضرت زهرا(س) از جمله برنامه‌های انجام شده در این مراسم معنوی بود.