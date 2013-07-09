طرح فاضلاب جزيره "لاوان" به بهره برداری رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیرعامل آبفای هرمزگان در این باره گفت:این پروژه با اعتبار 50 میلیارد ریال و 300 انشعاب فاضلاب با سرمایه گذاری بخش خصوصی اجرا شده است.

حسین خادمی افزود: این طرح با شبکه ای(جمع آوری فاضلاب) به طول ده کیلومتر شامل؛ یک واحد ایستگاه پمپاژ و تصفیه خانه ای با ظرفیت 365 متر مكعب در شبانه روز بوده که عملیات اجرايی آن از سال 87 آغاز شده است.

به گفته این مسئول، بالا رفتن بهداشت عمومي ،رفع آلودگي هاي محيط زيست،تصفيه فاضلاب و استفاده از پساب در بخش فضاي سبز از جمله اهداف اجرای این طرح بوده است.

وی اضافه کرد: سال افق این طرح 1415 و جمعيت تحت پوشش آن در ابتدای طرح 2500 نفر و در افق طرح ده هزار نفر است.

مشاور وزیر نیرو در ادامه سفر خود به هرمزگان از پروژه های آبشیرین کن ده هزار و 16 هزار متر مکعبی بندرلنگه نیز بازدید کرد. همچنین در این بازدید "جباری" نماینده مردم غرب هرمزگان در مجلس و مهندس فانی مشاور استاندار و مدیرکل امور فنی استانداری نیز اور وزیر نیرو را همراهی کردند.